البريك.. غياب ثانٍ عن الفريق "المنقذ"

لن يكون بمقدور محمد البريك، ظهير الهلال، اللعب أمام الفريق الذي أنقذ مسيرته مع الهلال، للمرة الثانية على التوالي، بعد أن أبعدته الإصابة عن مواجهة الرائد فيما كان الإرهاق سبباً لغيابه عن مواجهة الذهاب .

وكان البريك قد بدأ مشواره مع الأزرق في 2012، وكان أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها أولمبي الهلال، قبل أن يشاهده سامي الجابر مدرب الفريق الأول آنذاك واستدعاه إلى الفريق الأول، لكنه لم يبرح مقاعد البدلاء، إلا أن حضور الروماني لورينت ريجيكامب أنهى أحلامه بالتواجد في قائمة الأزرق بعدما تجاهل استدعاءه في جميع المباريات التي أشرف عليها.

وبعد محاولات عديدة، وجد الشاب البالغ من العمر 23 عاماً أن الإعارة هي الحل الأمثل للبحث عن فرصته، وكان الرائد الخيار الأفضل بالنسبة له، وهناك تواجد في 13 مباراة، ولم يصنع أي هدف أو يسجل، لكن تلك التجربة كانت هي السبب بأن يحظى بقبول اليوناني دونيس الذي خلف ريجيكامب بتدريب الهلال.

وفي الصيف الماضي كان دونيس قريباً من انهاء مشوار اللاعب القصير مع الهلال والاستغناء عنه نهائياً للرائد إلا أنه قرر ضمه وتجربته في المعسكر الاعدادي الذي أقامه الفريق في النمسا والذي أبلى فيه اللاعب بلاءً حسناً جعل المدرب اليوناني يركز أنظاره عليه قبل بداية الموسم.

وحضرت الفرصة الأولى مبكراً للبريك حينما قرر دونيس وضعه في التشكيلة الأساسية لمباراة السوبر أمام غريمه التقليدي النصر التي أقيمت في العاصمة الانجليزية لندن لينجح اللاعب في الحصول على ثقة مدربه بعد أداء مميز في اللقاء.

وواصل البريك مستوياته المميزة في الدوري بعد أن صنع أربعة أهداف وسجل هدفاً وحيداً كان أمام التعاون في المرحلة الرابعة من دوري جميل السعودي للمحترفين لينجح في الوصول الى قائمة المنتخب السعودي حينما استدعاه فان مارفيك لمواجهة فلسطين في نوفمبر الماضي.