الشباب يأمل بمواصلة نتائجه الإيجابية أمام الخليج

يسعى الشباب عن مواصلة انتصاراته التي عادت إليه بعد تولي فتحي الجبال مهمة تدريبه، حينما يواجه مضيفه الخليج، بينما يواجه الأهلي مضيفه الوحدة راغباً بإعادة المسارإلى الفوز بعد تعادلين أمام التعاون والخليج.

وعلى ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر يبحث الشباب عن مواصلة نغمة الانتصارات حينما يحل ضيفاً على الخليج المتألق هذا الموسم.

وقدم الشباب مستويات مميزة بقيادة مدربه التونسي فتحي الجبال الذي نجح بإعادة الفريق الى وضعه الطبيعي في المباريات السابقة.

وحقق الشباب 6 نقاط في الدوري بفوزه على الرائد وهجر في المرحلتين السابقتين في أولى مباريات مدربه الجبال ليعزز موقعه في المركز الخامس برصيد 24 نقطة وبفارق أربع نقاط عن التعاون الرابع.

وفي المقابل يسعى الخليج الى مواصلة مستوياته المميزة والاقتراب أكثر من مراكز المقدمة بعدما اقتنص نقطة ثمينة من أمام مضيفه الأهلي في المرحلة السابقة بعد تعادلهما 1-1.

ويحتل الخليج المركز الثامن برصيد 20 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الشباب الخامس.

وفي ستاد الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يسعى الاهلي الى تجاوز كبوته وخطف الصدارة مؤقتاً حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الوحدة.

وفرط الأهلي في فرصة استعادة صدارته بعد تعثر الهلال بالتعادل أمام الفتح 3-3 في المرحلة السابقة بتعادله الثاني على التوالي أمام الخليج 1-1.

وسيكون السويسري جروس مدرب الأهلي في وضع صعب بعد الغضب العارم ضده من قبل أنصار ناديه بعد تعادل فريقه على أرضه وبين جماهيره أمام التعاون والخليج في المرحلتين السابقتين.

ومن المتوقع أن يغير جروس في خطته إذ سيبدأ بالمهاجم مهند عسيري بجانب هداف الفريق السوري عمر السومة في محاولة لخطف الفوز منذ وقت مبكر.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 35 بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر وثلاث نقاط عن الاتحاد الثالث.

وفي المقابل يأمل الوحدة في تحقيق فوز سيكون ثميناً كونه سيوقف مسيرة الاهلي الناجحة بالاضافة الى أنه سيبعده أكثر عن مناطق الخطر.

ويحتل الوحدة المركز العاشر برصيد 13 نقطة وبفارق أربع نقاط عن نجران صاحب المركز قبل الأخير.

