شيفو يطلب العلاج في مصر.. والأهلي يخشى مرتضى

طلب محمد عبدالشافي لاعب أهلي جدة من إدارة ناديه التوجه إلى مصر لإجراء عملية المنظار في ركبته لدى أحد الأطباء المعروفين هناك، فيما يخشى الأهلاويون من تنفيذ مرتضى منصور، رئيس الزمالك، تهديداته التي أطلقها في أعقاب تأخر النادي السعودي بدفع المبالغ المتأخرة من صفقة انتقال اللاعب الدولي.

وأفادت مصادر عليمة لـ"العربية.نت" أن إدارة الأهلي تحاول إقناع اللاعب بإجراء العملية لدى أحد الأطباء في جدة، حيث سيخضع اللاعب المصري إلى عملية جراحية بالمنظار للكشف عن الإصابة التي يعاني منها عبدالشافي وحدّت من ظهوره مع وصيف الدوري السعودي، على أن يخضع إلى عملية جراحية أخرى لعلاج الإصابة، مما يعني غيابه فترة تصل إلى شهر ونصف.

وسبق لمرتضى منصور، رئيس الزمالك، التهديد عبر وسائل إعلام مصرية بمنع عبدالشافي من العودة إلى الأهلي عند وصول اللاعب لبلاده بعد تأخر إدارة الأخير بدفع 1.3 مليون دولار كانت مقررة خلال شهر ديسمبر الماضي، قبل أن يظهر عبر برنامج "في المرمى" ويؤكد إرسال وفد من النادي إلى سويسرا لشكوى الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم حول مستحقات الدولي المصري.

وغاب عبدالشافي عن صفوف أهلي جدة قبل فترة التوقف التي تزامنت مع مشاركة الأخضر الأولمبي في بطولة آسيا تحت 23 عاماً، وعاد إلى مشاركة فريقه في مباراة ضمك بكأس الملك، ولعب بمباراة الخليج قبل أن يستبدله كريستيان غروس بسبب إصابته.