لجنة الاستئناف ترفض طلب النصر

رفضت لجنة الاستئناف باتحاد القدم السعودي الطلب المقدم من النصر بشأن تعليق العقوبة التي أوقعتها لجنة الانضباط على المالي موديبو مايغا بإيقافه مباراة واحدة وتغريمه 40 ألف ريال، وكذلك إيقاف عبدالعزيز الجبرين مباراتين وتغريمه 20 ألفاً.

وقالت لجنة الاستئناف بأن طلب النصر بخصوص مايغا تم قبوله شكلاً، ورفضه موضوعاً بعد تأكد اللجنة قيام مهاجم الأصفر بدفع لاعب القادسية، واعتبرته اللجنة سلوكاً غير رياضي.

وأيدت لجنة الاستئناف القرار الصادر من لجنة الانضباط، كما صادرت رسم الاستئناف التي دفعها النصراويون.

وكان مايغا قد تعرض للإيقااف بعد نهاية مباريات الجولة الماضية، بعد اشتراكه مع أحد لاعبي القادسية في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 15 من دوري جميل للمحترفين.

