إدواردو ينقذ الهلال من مأزق الرائد

قاد البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال فريقه إلى استعادة صدارة دوري جميل السعودي للمحترفين، بعد تسجيله هدف الفوز أمام الرائد في المرحلة 16 من المسابقة التي شهدت مواصلة التعاون انتصاراته بفوزه على مضيفه القادسية 2-1.

وشهد الشوط الأول أفضلية مطلقة للضيوف الذين تناوب لاعبوهم على إهدار الفرص الواحدة تلو الأخرى، في حين اعتمد الرائد على حارسهم الذي خطف نجومية الشوط بوقوفه وحيدا أمام هجمات الضيوف.

وبدأت أولى الهجمات الهلالية عند الدقيقة الخامسة حينما حول البرازيلي إدواردو عرضية زميله نواف العابد برأسه نحو مرمى الرائد إلا أن العارضة تعاطفت مع أصحاب الأرض وأبعدت الكرة.

وواصل الهلال هجومه وسنحت له فرصة أخرى لمهاجمه ناصر الشمراني الذي حول عرضية زميله إدواردو برأسه إلا أن رأسيته ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وتواصل مسلسل إهدار الفرص الهلالية حينما سنحت لمهاجمه ناصر الشمراني فرصةً ثمينة بعدما حول عرضية زميله عبدالله الزوري برأسه لتجد الحارس فهد الشمري الذي تصدى لها.

وواصل الشمري تألقه حينما حرم الهلاليين من هدفٍ محقق بعدما تلقى إدواردو تمريرة متقنة من ناصر الشمراني لتجد الحارس الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 30 أهدر ناصر الشمراني هدفاً محققاً آخر بعدما تابع كرة عائدة من فهد الشمري ليسدد الكرة الا أن الحارس أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 36 أكمل مدافع الهلال ياسر الشهراني مسلسل إهدار الفرص حينما تلقى تمريرة رأسية من البرازيلي إدواردو ليواجه المرمى ويسدد الكرة لتجد الحارس فهد الشمري الذي أبعدها بصعوبة.

وقبل نهاية الشوط الأول حرمت العارضة الهلاليين من هدفٍ محقق للمرة الثانية بعدما تصدت لتسديدة المدافع عبدالله الزوري القوية لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني نشط الرائد واستلم زمام المبادرة الهجومية وكاد مهاجمه الغيني اسماعيل بانجورا يخطف هدف السبق حينما راوغ المدافع محمد جحفلي وسدد الكرة قوية ذهبت بجانب المرمى الهلالي.

ولم تدم محاولات الرائد سوى خمس دقائق حينها نجح الهلال باستعادة سيطرته وكاد لاعبه عبدالله عطيف يسجل الهدف المفقود حينما سدد كرةً قوية على قوس منطقة الجزاء لتجد الحارس فهد الشمري الذي أبعدها لتصطدم بالقائم وتذهب خارج المرمى.

وواصل الهلال هجومه وأنقذ حارس الرائد فهد الشمري فريقه مجدداً من هدفين محققين للهلال حينما تلقى إدواردو تمريرة من ناصر الشمراني وسدد الكرة لتجد الحارس الذي أبعدها لتعود لناصر الشمراني الذي سددها قوية ليتصدى بها الشمري مرةً أخرى ويخمد خطورتها.

وكثف الهلال هجومه وأجرى مدربه اليوناني دونيس مدرب الهلال بتغييرين متتابعين إذ أشرك أولاً البرازيلي إيلتون بديلاً لناصر الشمراني ومن ثم أدخل محمد الشلهوب بديلاً لعبدالله عطيف.

وكان الهلال قريباً من افتتاح التسجيل، حينما لعب البرازيلي إيلتون كرةً عرضية لتجد سلمان الفرج الذي سددها خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 82 نجح البرازيلي ادواردو بتسجيل هدف السبق للهلال حينما حول عرضية زميله عبدالله الزوري برأسه في شباك الحارس فهد الشمري.

وواصل الهلال هجومه وكاد مهاجمه البديل ياسر القحطاني يتمكن من تسجيل الهدف الثاني حينما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة لتصطدم بالعارضة وتذهب خارج المرمى.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال الى 40 نقطة في المركز الأول وبفارق نقطتين عن الأهلي الثاني، وبقي الرائد على رصيده السابق 10 نقاط في المركز 12.

وعلى ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر واصل التعاون انتصاراته بعد فوزه على ضيفه القادسية 2-1.

وشهدت المباراة أفضلية للقادسية الذي كان الأكثر وصولاً الى المرمى وخاصة في الشوط الأول.

ونجح القادسية بتسجيل هدف السبق عند الدقيقة 27 عن طريق لاعبه البرازيلي فيتور جونيور الذي تلقى تمريرة من مواطنه جيلبرتو ماسينا وسدد الكرة في شباك التعاون.

وبعد مرور خمس دقائق تمكن مهاجم التعاون ربيع سفياني بتسجيل هدف التعادل بعدما ارتقى لعرضية البرازيلي ساندرو ووضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني انتظر التعاون حتى الدقيقة 76 والتي شهدت تسجيل هدفه الثاني عن طريق ربيع سفياني الذي حول عرضية السوري جهاد الحسين برأسه في شباك القادسية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون الى 31 نقطة في المركز الرابع وبقي القادسية على رصيده السابق 12 نقطة في المركز 11.