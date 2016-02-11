ناصيف البياوي: هجر تغير كثيراً عن الدور الأول

شدد ناصيف البياوي مدرب الفتح لكرة القدم على صعوبة مواجهة فريقه أمام مضيفه هجر الجمعة في المرحلة السادسة عشر لبطولة الدوري.

وقال البياوي "عندما أصف المواجهة بأنها صعبة فهي بالحق كذلك كون أن الفريق الهجراوي فريق تغير كثيراً مع الدور الثاني وأنا تابعت وحضرت مواجهتيه الأخيرتين بالدوري أمام النصر والشباب والتي ظهر من خلالهما بشكل منظم و جيد ولكن لدي الثقة الكبيرة في لاعبي الفتح على تجاوز هذه المباراة".

أضاف البياوي "عملنا كجهاز فني طوال الأسبوع على تجهيز الفريق لهذه المواجهة من خلال تحديد نقاط القوة والضعف لدى الفريق المنافس وسنعمل على استغلال ذلك".

وأشار مدرب الفتح إلى أن مباريات الديربي دائماً ماتكون مختلفة ومن سيكون حاضرا فيها على المستوى الذهني والفني واكثر تركيزاً طوال المباراة سيتمكن من خطف النقاط".

من جانبه، أكد أحمد العوفي لاعب خط وسط الفتح على أهمية نقاط المباراة، حيث قال "ندرك جيداً أهمية الحصول على النقاط الثلاث لاسيما وأننا أضعنا بعض النقاط من خلال تعادلنا مع الخليج والهلال في المبارتين الماضيتين وهذا يشكل لنا دافعا قويا لحصد نقاط هذه المواجهة مع كل أحترمنا للفريق الهجراوي الذي لن يكون منافسا سهلاً".