نجران يكمل على بقايا النصر

واصل النصر ترنحه في دوري جميل السعودي للمحترفين، بعد خسارته الكبيرة من أمام مضيفه نجران 4-3 على ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة في المرحلة 16 من المسابقة.

وفشل النصر في المحافظة على تقدمه مرتين إذ سجل هدفين عن طريق أدريان ومحمد عيد "15،20" قبل أن ينجح نجران بتسجيل هدفي التعادل "30،44"، وسجل شايع شراحيلي الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني نجح نجران بتسجيل الهدف الثالث والرابع عن طريق ايريك وبيسمارك "68،78".

وشهد الشوط الأول اثارةً كبيرة بين الفريقين إذ افتتح البولندي أدريان ميرزفسكي التسجيل بعد مرور 15 دقيقة عن طريق ركلة جزاء.

ونجح النصر بمضاعفة النتيجة بعد مرور خمس دقائق من الهدف الأول عن طريق مدافعه محمد عيد الذي حول عرضية البولندي أدريان برأسه في شباك نجران.

وحاول نجران العودة سريعاً ونجح بتسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 30 عن طريق لاعبه البرازيلي دي موريس الذي حول عرضية مواطنه ايريك برأسه في شباك الحارس عبدالله العنزي.

وواصل نجران هجومه وسط تراجع من لاعبي النصر ونجح لاعبه البرازيلي ايريك بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 44 عن طريق لاعبه البرازيلي ايريك الذي تلقى تمريرة متقنة من موريس وسدد في مرمى النصر.

وفي الوقت بدل الضائع تمكن لاعب النصر شايع شراحيلي من تسجيل الهدف الثالث بعدما أكمل تمريرة زميله المهاجم محمد السهلاوي في شباك نجران.

وفي الشوط الثاني وضحت أفضلية نجران الذي تواجد لاعبوه كثيراً في مناطق النصر وعند الدقيقة 68 حصل لاعبه معتز الموسى على ركلة جزاء بعد تعرضه لاعاقة من مدافع النصر محمد عيد ليتصدى لها البرازيلي ايريك ويضعها في مرمى الحارس عبدالله العنزي.

وبحث الايطالي كانافارو عن تنشيط خط وسطه حينما زج بالبرازيلي ماركينيوس بديلاً للاعب ابراهيم غالب.

وكاد مهاجم النصر حسن أن الراهب أن يسجل الهدف الرابع بعدما تلقى تمريرة من زميله يحيى الشهري ليسدد الكرة بذكاء من فوق الحارس الا أنها اصطدمت بالعارضة وذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 79 فاجأ البرازيلي بيسماوك فييرا النصراويين حينما نجح بتسجيل الهدف الرابع بعدما حول عرضية ابراهيم الزبيدي بقدمه في شباك عبدالله العنزي.

وحاول النصر عن الخروج على الأقل بنقطة وكاد لاعبه يحيى الشهري أن يسجل هدف التعادل عند الدقيقة 88 حينما سدد كرةً قوية على قوس منطقة الجزاء لتجد الحارس عبدالعزيز تكروني الذي تصدى لها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نجران الى 11 نقطة في المركز 12، وبقي النصر على السابق 22 نقطة في المركز السادس مؤقتاً.

