الخيبري: كنت أنتظر لحظة هزيمة النصر

أكد علي الخيبري، لاعب نجران، والذي يرتدي شعاره على سبيل الإعارة من النصر، على صعوبة مواجهة فريقه الجنوبي التي كسبها برباعية أمس الخميس، أمام بطل الدوري خلال الموسمين السابقين، مشيرا في الوقت ذاته، أنه كان ينتظر بشغف مواجهة أصفر العاصمة، من أجل اثبات نفسه، وتقديم المستويات المعهودة عنه، بعدما تضاءلت فرصة تواجده ضمن صفوف الفريق الأصفر خلال الموسم الحالي.



وقال الخيبري في حديثه الخاص لـ"العربية.نت": "مباراة النصر كانت صعبة ومثيرة للغاية حتى دقائقها الأخيرة، كنا نطمح لانتزاع نقاطها، واستغلال الظروف الحالية التي يمر بها بطل الدوري خلال الموسمين الماضيين، تعاهدنا نحن اللاعبين على الفوز ومصالحة جماهيرنا التي تنتظر منا الشيء الكثير، وتحقق لنا ذلك، نحمد الله على كرمه وتوفيقه". وأضاف: "كنت أنتظر خوض هذه المواجهة بشغف، من أجل إثبات نفسي وتقديم كل ما لدي من إمكانيات، في الوقت الذي لم أحظَ فيه بفرصة كافية لتمثيل النصر وارتداء شعاره خلال الموسم الحالي، أنا راض تماما كل الرضى عما قدمته خلال المواجهة، وأتمنى أن جماهير النصر قد شاهدت ما قدمته طوال مجريات المواجهة".



وعن التغيير الذي أحدثه انجوس في خارطة فريقه الجنوبي، منذ أن تولى الدفة الفنية، أضاف: "بعد استلام أنجوس زمام الأمور الفنية، والجميع شاهد تغييرا ملحوظا في نجران، أحدث نقلة على الجانب النفسي، وهذا يعد أمرا رائعا ساهم في ظهورنا بشكل مختلف عن سابقه، كذلك لا أنسى أجانب الفريق الذين تم استقطابهم، فقد شكلوا إضافة و دعامة قوية خلال الدور الثاني".



وكسب النصر خدمات الخيبري مطلع الموسم المنصرم، بعد مفاوضات طويلة ومنافسة مع جاره الشباب، الأخير الذي سعى جاهدا لاستقطابه والاستفادة من خدماته، لكنه لم يمكث طويلا بين أروقة البيت النصراوي، وسرعان ما شد رحاله معارا للدوري القطري عبر بوابة السيلية خلال فترة الانتقالات الشتوية في فترة احترافية دامت 6 أشهر، ساهم على أثرها بتثبيت الفريق بين كبار الدوري القطري، قبل أن يعود لناديه العاصمي، ومن ثم الرحيل معارا إلى صفوف نجران.