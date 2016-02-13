الاتحاد يتجاوز الفيصلي ويضيق الخناق على الهلال والأهلي

واصل الاتحاد مطاردته للمتصدر ووصيفه بعد فوزه على مضيفه الفيصلي 3-1 على استاد الملك سلمان بالمجمعة، في ختام المرحلة 16 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

ونجح الاتحاد في مواصلة انتصاراته ومستوياته المميزة بقيادة مدربه بيتوركا، بعد تحقيقه الفوز الرابع على التوالي في دوري جميل بالاضافة إلى تأهله الى دور المجموعات الآسيوي بعد فوزه على الوحدات الأردني الثلاثاء الماضي.

في حين واصل الفيصلي نتائجه السلبية بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي، بنفس طريقة مباراته الماضية أمام التعاون بعد أن تقدم بهدف مطلع الشوط الثاني ليخسر في نهاية المباراة بالثلاثة.

وتقدم الفيصلي عن طريق لاعبه البرازيلي أدريانو باردال "64" وسجل اللاعب عبدالفتاح عسيري هدف التعادل "68"، قبل أن يرجح الفنزويلي ريفاس كفة الاتحاد بتسجيله الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء "81".

وشهد الشوط الأول، تفوقاً للاعبي الفيصلي في أغلب فتراته وغابت الفرص الحقيقية للاتحاد الذي سنحت لهم فرصة وحيدة عند الدقيقة العاشرة للاعبه الروماني سان مارتن الذي حاول مغالطة حارس الفيصلي منصور النجعي حينما لعب كرة طويلة من خلفه إلا أن الأخير تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 30 أهدر البرازيلي باردال لاعب الفيصلي هدفاً محققاً حينما خطف كرةً من مدافع الاتحاد زياد الصحفي من منتصف الملعب ليواجه المرمى ويسدد الكرة لتجد الحارس عساف القرني الذي أبعدها ببراعة.

وفي الشوط الثاني دفع الروماني بيتوركا مدرب الاتحاد بتغييرين متتابعين بإدخال أحمد الناظري بديلاً لرياض الإبراهيم وأشرك المهاجم مختار فلاتة بديلاً للاعب الوسط جمال باجندوح.

وعند الدقيقة 64 خطف البرازيلي باردال هدف السبق للفيصلي حينما حول عرضية الغيني خافيير بالبوا برأسه في شباك الحارس عساف القرني.

ولم تدم فرحة أصحاب الأرض سوا أربع دقائق حينما أفسدها اللاعب الاتحادي عبدالفتاح عسيري بعدما تلقى تمريرة من الفنزويلي ريفاس ليراوغ مدافع الفيصلي سادات أورو ويضع المرك في الشباك.

وواصل الاتحاد أفضليته وانتظر لاعبوه حتى الدقيقة 81 حينما حصل على ركلة جزاء بعد اصطدام الكرة بيد مدافع الفيصلي محمد سالم، ليتصدى لها الفنزويلي ريفاس ويضعها في الشباك.

ولم يتوقف الاتحاديون عند هذه النتيجة بل بحث لاعبوه عن الهدف الثالث والذي أتى عند الدقيقة 88 حينما استغل لاعبه أحمد الناظري اندفاع لاعبي الفيصلي ليمرر الكرة للمهاجم مختار فلاتة الذي واجه المرمى وسدد الكرة قوية تصدى لها الحارس منصور النجعي لتعود إلى ريفاس الذي وضعها بذكاء في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 35 نقطة في المركز الثالث، وبفارق ثلاث نقاط عن الاهلي الثاني وخمس نقاط عن الهلال المتصدر، وبقي الفيصلي على رصيده السابق 19 نقطة في المركز التاسع.