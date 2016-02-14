اتحاد القدم: شكري أخل بالالتزام.. وخالف الأصول

أعلن اتحاد الكرة السعودي، عن فسخ عقد خالد شكري، بعد إخلاله بالالتزام ومخالفته الأصول، كذلك تحمله ونادي اتحاد جدة آثار وتبعات الخطاب الذي قام بإرساله إلى الاتحاد الدولي باسم الاتحاد السعودي.

وقال اتحاد اللعبة السعودي عبر بيان: "إقرار عقوبة على الموظف خالد شكري، تتمثل في فسخ عقده مع الاتحاد السعودي، لإخلاله بالتزاماته الجوهرية ومخالفته لأصول وظيفته وإهماله". وأضاف: "إرسال خطاب توضيحي للاتحاد الدولي لكرة القدم، وتوضيح العقوبة التي تم فرضها بحق الموظف المخالف، وبأن ما ورد من ألفاظ في الخطاب المرسل، إلى الاتحاد الدولي، قد ورد بالنص الحرفي لخطاب نادي الاتحاد، وبأن ما جاء فيه يعبر عن رأي نادي الاتحاد فقط، وليس الاتحاد السعودي لكرة القدم".

واختتم البيان: "يتحمل نادي الاتحاد والموظف شكري، آثار وتبعات الخطاب الذي قام بإرساله إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بأسم الاتحاد السعودي لكرة القدم إن وجدت، والعمل بتوصيات اللجنة وتقديم الشكر لرئيس اللجنة المحامي الدكتور صالح الخضر وعضوا اللجنة الدكتور يوسف الجبر والأستاذ علي المطلق".