الهلال يفتقد البرازيلي ألميدا أمام التعاون

أنهى الفريق الهلالي، تحضيراته قبل مواجهة مضيفه التعاون غدا الاثنين، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي، حيث عمد جوريجوس دونيس، المدير الفني، في حصتة التدريبة الأخيرة، على تطبيق نهجه الخاص الذي سينتهجه خلال المواجهة.

وفرض دونيس على لاعبيه، إجراء مناورة على منتصف الملعب طبق من خلالها تكتيكا خاصا، قبل أن يختتم المران الأزرق بتطبيق العديد من الجمل الفنية.

وعلى الصعيد ذاته، واصل الثنائي محمد البريك وعبدالعزيز الدوسري برنامجيهما التأهيليين، في حين واصل المهاجم البرازيلي إلتون ألميدا برنامجه العلاجي.