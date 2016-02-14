ثلاثي الأهلي يربك حسابات غروس قبل موقعة النصر

غادرت بعثة فريق أهلي جدة إلى العاصمة الرياض، من أجل خوض مواجهة مضيفه النصر، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري السعودي، وسط غياب للثلاثي معتز هوساوي، مصطفى بصاص، وعقيل بلغيث بداعي الإصابة.

واجتمع كريستيان غروس، المدير الفني بلاعبي فريقه الأخضر، قبيل انطلاق المران الأخير على ملعب النادي، حيث طالبهم بضرورة تقديم مستوياتهم المعهودة عنهم، وحصد العلامة الكاملة، مبديا لهم ثقته الكبيرة بالإمكانيات التي يمتلكونها، فيما تركز المران الأخضر على النواحي التكتيكية لمختلف مراكز اللعب، كذلك تدريبات بالكرة على سرعة التمرير واللمسة الواحدة.