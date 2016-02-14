فيصل بن تركي ينفي أخبار استقالته

أكد الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، استمراره في منصبه رئيسا لمجلس إدارة النادي العاصمي إلى حين انتهاء فترته الرئاسية، مطمئنا في الوقت ذاته الجماهير النصراوية على حال فريقهم الأصفر، بعد أن مر بظروف صعبة قبل عودته مجددا لمكانه الطبيعي بين الأبطال.

وكتب الرجل الأول في النادي العاصمي عبر حسابه في "تويتر": "لكثرة الاتصالات والاستفسارات من قبل محبي وعاشقي العالمي، ابتداء من كبار أعضاء الشرف إلى مشجعي النادي، عن صحة استقالتي، أود أن أوضح أنني مستمر في رئاسة مجلس إدارة النادي إلى انتهاء الفترة الرئاسية الحالية".

وزاد: "ولن أتخلى عن العالمي في ظل هذه الظروف الحرجة، لأنني أخذت العهد على نفسي بمواجهة جميع التحديات وقد قبلتها على نفسي في ظروف كانت أصعب وأحرج من هذه الظروف، فيكف لا أقبلها والفريق رجع إلى مكانه الطبيعي بين الأبطال. وأقول لجماهير العالمي اطمئنوا إنما هي سويعات وتنجلي وإنما النصر صبر ساعة".