هيغيتا "السعيد": النصر عائد لا محالة

أبدى الكولومبي رينيه هيغيتا سعادته بالإشراف على تدريب النصر مؤقتا، خلفاً للإيطالي فابيو كانافارو الذي أقيل من منصبه على خلفية تراجع نتائج الفريق، مؤكداً أن فريقه سيعود إلى مستوياته المعروفة، بعد فترة من الترنح.

وقال هيغيتا :"تدريب النصر مسؤولية أتشرف بها كما أتشرف بثقة الإدارة بي ونحن في الفريق اسرة واحدة هدفنا جميعاً خدمة النصر".

وأضاف :"النصر فريق كبير بقدراته وامكانياته ونجومه وان تعثرت خطواته فإنه بلا شك عائد لا محالة وقال ما حدث للفريق امام نجران لم يكن متوقعاً ولذلك كان لزاماً علينا ان ننسى ذلك وأن نتطلع بكل همة وقوة للمباريات القادمة واولها مباراة الاهلي".

ويلعب النصر مع الأهلي الاثنين في الجولة السابعة عشر من الدوري. واكد هيغيتا :"لدينا ثقة كبيرة بقدرات الفريق على تحقيق نتيجة ايجابية في هذه المباراة اذا استطعنا أن نستغل الفرص المتاحة لنا.. نعرف أن الاهلي فريق كبير وهو يحتل مركز الوصافة في الدوري وقدم مستويات جيدة".

وأكمل: "نسعى بكل همة لتغيير الصورة الفنية التي كان عليها الفريق في المباريات الماضية والنصر هو حامل اللقب وبطل الدوري لموسمين متتاليين ولابد أن تعود روح النصر التي جلبت البطولات".