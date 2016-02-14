خلال العقد الأخير.. نصف مباريات النصر تنتهي أهلاوية

يشهد العقد الأخير تفوقاً أهلاوياً على النصر يصل إلى أكثر من نصف مواجهاتهما خلال 31 مباراة جمعتهما في جميع البطولات المحلية وكأس أندية الخليج، حيث انتهت 17 مباراة باللون الأخضر مقابل 7 انتصارات صفراء.

وفاز الأهلي 17 مرة، بدأها في يناير 2006 عندما اكتسح ضيفه بثلاثية منها هدفان لمالك معاذ وثالث لمعتز الموسى، قبل أن يعيد الكرة من جديد ويتغلب على النصر في الرياض بذات النتيجة، وحينها أحرز مالك معاذ هدفاً من مسافة بعيدة في شباك محمد خوجلي حارس الأصفر آنذاك.

أما الأصفر ففاز في 7 مباريات، 5 منها في الدوري، ومرة بكأس الملك وأخرى بكأس ولي العهد، علماً أن النصر بقي دون أي فوز دوري على الأهلي بين أعوام 2010 وحتى 2014.

وفي موسم 2007 لعب الفريقان 4 مرات، كانت الغلبة في الأولى للنصر بثلاثية في جدة كلّفت ثيو بوكير مدرب الأهلي حينها منصبه، وفي مباراتين بكأس الأمير فيصل بن فهد تعادلا المرة الأولى بهدفين وفي الثانية فاز الأهلي بثنائية، وفي الموسم اللاحق تواجها خارجياً للمرة الأولى وأحرز حسن الراهب هدفين ذهاباً وإياباً ليمنح فريقه البطولة، وفي ذات الموسم سجل الراهب هدفاً في الرياض وخسر فريقه المباراة 1-2، وفي الأخرى انتهت خضراء 2-0.

وتقدم الأهلي في موسم 2009 2010، 3-0 في الشوط الأول لكن عاد النصر في الثلث الأخير من المباراة لينهيها بالتعادل 3-3، واستمر التعادل بينهما في مباراة الإياب 1-1، وخلال مواجهة كأس الملك شهدت المباراتان تسجيل سعد الحارثي لأول هاتريك بينهما خلال تلك الفترة، قبل أن يعود فيكتور سيموس لتسجيل هاتريك كذلك في مباراة الإياب إلا أن النصر تأهل لمواجهة الهلال مستفيداً من فارق الأهداف.

وبقي أخضر جدة بلا هزيمة في مباريات النصر منذ أبريل 2011، ولعب حينها 6 مباريات دورية مع النصر فاز في 3 مباريات وتعادل مثلها قبل أن يسقط في الرياض مطلع 2014 بأهداف إلتون برانداو وحسن الراهب ويحيى الشهري، وخلال تلك الفترة فاز الأهلي 3 مرات على النصر في كأس الملك إحداها مباراة نهائية انتهت بنتيجة 4-1، وأخرج الأصفر نظيره من بطولة كأس ولي العهد 2013 بهدفين مقابل هدف.

ويعتبر السومة أكثر لاعب سجل هاتريك في مباريات الفريقين خلال الأعوام العشرة الأخيرة، حيث أحرز الأول في مباراة مثيرة مطلع العام الماضي وحينها سجل محمد السهلاوي 3 أهداف كذلك في شباك الأهلي، قبل أن يعود السومة من جديد لتسجيل هاتريك في مباراة جولة الذهاب.



ويبقى حسن الراهب هو اللاعب الوحيد الذي سجل بقميص الفريقين خلال آخر 10 أعوام، بعدما أحرز مجموعة أهداف في شباك النصر بقميص الأهلي، ويعود لتسجيل الهدف الثالث في شباك الأهلي بفوز النصر الأخير 3-1 قبل نحو عامين، أما الأهداف العكسية فهي تخصص نصراوي حيث سجل خلال تلك الفترة 3 أهداف بالخطأ، بدأها مشعل المطيري في مباراة بكأس الأمير فيصل بن فهد 2008، وفي ذات البطولة سجل عبده برناوي بمرمى الأصفر بالخطأ كذلك، وفي الموسم الماضي حول عمر هوساوي عرضية مصطفى بصاص إلى شباك فريقه ويقصيه من كأس ولي العهد.

وخلال تلك الفترة احتسب حكام المباريات التي جمعتهما 12 ركلة جزاء تناصفها الفريقان، بدأت نصراوية من خلال إلتون جوزيه في بطولة كأس الأمير فيصل بن فهد، وانتهت صفراء كذلك عن طريق أدريان في المباراة الأخيرة، ويعتبر فيكتور سيموس الأكثر تسجيلاً منها بواقع 3 جزائيات حولها إلى شباك النصر.

وفي نفس الفترة رفع الحكام 12 بطاقة حمراء في وجوه لاعبي الفريقين، نصيب الأهلي منها 7 بطاقات، ويعتبر إبراهيم غالب ووليد باخشوين أكثر اللاعبين حصولاً عليها، حيث طرد كل واحد منهما مرتين في مناسبات مختلفة.