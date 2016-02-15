إيفولو يمنح التعاون فوزاً تاريخياً على الهلال

حقق التعاون فوزاً ثميناً على ضيفه الهلال، على استاد الملك عبدالله بالقصيم في افتتاح المرحلة 17 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وبدأت المباراة مثيرة من الفريقين وخاصة من التعاون الذي كانت له الأفضلية في حين عاب على الضيوف كثرة التمريرات التي كلفت الفريق بعد مرور 20 دقيقة حينما أعاد مدافعه الكوري كواك تاي هي كرةً للحارس خالد شراحيلي الذي اضطر لإعاقة مهاجم التعاون نايف موسى الذي كان قريباً ليحتسب الحكم ركلة جزاء ويتصدى لها الكاميروني بول إيفولو الذي وضعها في الشباك.

وواصل التعاون أفضليته وكان قريباً من تعزيز تقدمه، إلا أن القائم تعاطف مع الضيوف وتصدى لتسديدة عبدالمجيد الرويلي القوية.

وحاول الهلال تنظيم صفوفه وشن هجمات على مرمى التعاون الذي استغل اندفاع ضيفه وبدأ بمباغتته بالهجمات المرتدة، والتي كاد من خلالها الرويلي من تسجيل الهدف الثاني حينما تلقى تمريرة متقنة من الكاميروني ايفولو أمام المرمى إلا أنه فشل في ترويض الكرة لتذهب خطورتها.

وسنحت أولى الفرص الهلالية عند الدقيقة 30 لمهاجمه ناصر الشمراني الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس فايز السبيعي الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 41 أجرى البرتغالي جوميز مدرب التعاون أول تغييراته حينما أشرك المهاجم ربيع سفياني بديلاً لنايف موسى المصاب.

وعند الدقيقة 44 كاد الهلال ينهي الشوط الأول متعادلاً حينما تلقى مهاجمه ناصر الشمراني تمريرة من زميله سالم الدوسري ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وفي الشوط الثاني واصل التعاون خطورته عن طريق الهجمات المرتدة وأهدر مهاجمه البديل ربيع سفياني هدفاً محققاً حينما وضعه السوري جهاد الحسين أمام المرمى بتمريرة متقنة لينفرد بالحارس خالد شراحيلي ويسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وسنحت فرصة أخرى للمهاجم ربيع سفياني الذي تلقى تمريرة ذكية من جهاد الحسين ليواجه المرمى ويسدد الكرة وتصطدم بالمدافع البرازيلي ديقاو.

وتواصلت خطورة التعاون وسنحت للاعبه أحمد فرصة خطيرة حينما تلقى تمريرة على قوس منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية مرت بجانب المرمى الهلالي.

ودفع اليوناني دونيس بثاني تغييراته حينما أشرك لاعبه الخبير محمد الشلهوب بديلاً للمدافع البرازيلي ديغاو.

وكاد الهلال يسجل هدف التعادل عند الدقيقة 66 حينما تصدى لاعبه البرازيلي ادواردو لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية وجدت الحارس فايز السبيعي الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل الهلال هجومه وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل حينما حول مدافعه الكوري كواك عرضية زميله محمد الشلهوب برأسه نحو مرمى التعاون لتجد الحارس فايز السبيعي الذي أبعدها بصعوبة.

وتواصلت خطورة الهلال الذي اعتمد على الكرات العرضية والذي كاد يسجل من احداها هدف التعادل حينما حول مدافعه ياسر الشهراني عرضية البرازيلي ادواردو برأسه اصطدمت في الشباك الجانبية.

وحاول الهلال الخروج بنقطة على الأقل حينما كثف هجومه الا أن دفاع التعاون وحارسه فايز السبيعي اللذين أخرجوا فريقهم فائزاً ليرفع رصيده الى 34 نقطة في المركز الرابع وبفارق 6 نقاط عن الهلال صاحب المركز الأول مؤقتاً.