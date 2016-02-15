الخيبري يتوجه إلى "فض المنازعات" بسبب توقيع البلوي

تقدم فواز الخيبري بشكوى ضد اتحاد جدة لدى غرفة فض المنازعات، بعد تأخر تسليمه اتفاقية المخالصة التي وقعها الطرفان أواخر الشهر الماضي، وبالتالي عدم قدرته على التفاوض أو التوقيع مع أي فريق.

ووفقاً لمصادر "العربية.نت" فإن الخيبري طالب اتحاد جدة بتوقيع ورقة مخالصته التي وقعها بحضور منصور اليامي، مدير الاحتراف باتحاد جدة يوم 31 يناير، إلا أن إبراهيم البلوي رئيس النادي لم يوقعها حتى الآن رغم مضي 16 يوماً على إمضاء الحارس السابق لاتحاد جدة على ورقة المخالصة.

وأكدت ذات المصادر أن الخيبري، الذي لا يرتبط بأي نادِ، بات يحتاج إلى رفع ورقة المخالصة لدى لجنة الاحتراف باتحاد القدم ليكون قادراً على الانضمام إلى أي فريق.

واتفق الطرفان على توقيع الحارس المبعد من القائمة الصفراء لمخالصته، مقابل الحصول على مستحقاته المتأخرة البالغة قرابة 900 ألف ريال وتمت جدولتها على دفعتين في الأول من مارس المقبل وأول مايو.

و كان المركز الإعلامي باتحاد جدة قد أعلن توقيع الخيبري مطلع العام الماضي لعقد يمتد 5 مواسم ابتداءً من يوليو 2015، لكن اللاعب كشف في حديث سابق لـ"العربية.نت" أنه وقع على اتفاقية للحصول على متأخراته في موعد محدد وبعدها يوقعه على العقد الاحترافي، قبل أن يعلن النادي الغربي في وقت سابق من العام الجاري عن مخالصة الحارس الذي توقف عامين بسبب عينة إيجابية.

ودفع المدرب الإسباني راؤول كانيدا بالخيبري في موسم 2012-2013، وتحديداً في مباراة الأهلي، لكنه سقط في اختبار المنشطات في وقت لاحق ليتم إيقافه عامين.