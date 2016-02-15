النصر يخدم الهلال ويحرم أهلي جدة من الصدارة

فشل الأهلي في فرصة خطف صدارة دوري جميل السعودي للمحترفين بعد تعادله أمام مضيفه النصر 1-1 في قمة مباريات المرحلة 17 من المسابقة والتي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وظهر النصر بصورة مغايرة في أول مباراة بعد اقالة الايطالي كانافارو مدرب الفريق حينما تقدم أولاً عن طريق لاعبه البرازيلي ماركينيوس "30"، وسجل مواطنه ماركينيو هدف التعادل للأهلي "36".

وشهدت المباراة بدايةً قوية من الطرفين اللذان تبادلا الهجمات في الربع ساعة الأولى والتي بدأها المالي مايغا مهاجم النصر الذي راوغ مدافع الأهلي محمد ال فتيل وسدد كرةً قوية ذهبت بجانب المرمى.

وحاول الاهلي الرد سريعاً باعتماده على جناحه السريع اليوناني فيتفاتزيديس الذي أزعج مدافعي النصر كثيراً وكاد أن يصنع هدف السبق حينما راوغ مدافع النصر محمد حسين ومرر الكرة للسوري عمر السومة الذي فشل في ترويض الكرة.

وعند الدقيقة 30 سجل البرازيلي ماركينيوس لاعب النصر هدف السبق لفريقه بعدما تلقى تمريرة متقنة من البولندي ادريان وواجه المرمى ووضع الكرة في الشباك.

ونجح الأهلي بالعودة سريعاً بعد مرور 6 دقائق عن طريق لاعبه البرازيلي ماركينيو الذي تلقى تمريرة من السوري عمر السومة وسدد الكرة قوية في شباك الحارس عبدالله العنزي.

وفي الشوط الثاني دفع الكولومبي هيغيتا مدرب النصر بأول أوراقه حينما أشرك اللاعب يحيى الشهري بديلاً للمالي مايغا.

وتحسن مستوى الأهلي عن الشوط الأول بعد نجاحه بالسيطرة خلال الربع ساعة الأولى إلا أن سيطرته بلا هجمات خطيرة ليدفع مدربه باللاعب حسين المقهوي بديلاً للبرازيلي ماركينيو.

وشهدت الربع ساعة الأخيرة اثارةً كبيرة من الفريقين وأهدر مهاجم النصر محمد السهلاوي هدفاً محققاً حينما تلقى تمريرة ذكية من البرازيلي ماركينيوس ليواجه المرمى ويسدد الكرة في أحضان الحارس ياسر المسيليم.

رد الأهلي كان سريعاً عن طريق اليوناني فيتفاتزيديس الذي تلاعب بمدافعي النصر حسين عبدالغني ومحمد حسين وسدد الكرة تصدى لها الحارس عبدالله العنزي بصعوبة.

وعند الدقيقة 83 ارتكب مدافع النصر عمر هوساوي خطأً فادحاً بعدما تباطئ في ابعاد كرة داخل منطقة الجزاء وتسبب باعاقة لاعب الاهلي تيسير الجاسم ليحتسب الحكم ركلة جزاء ليتقدم لها اليوناني فيتفاتزيديس ويضعها خارج الخشبات الثلاث.

ورد النصر سريعاً بهجمة مرتدة حينما مرر البولندي ادريان كرة ذكية للاعب يحيى الشهري الذي واجه المرمى وسدد الكرة في أحضان الحارس ياسر المسيليم.

وكاد الأهلي أن يسجل الهدف الثاني حينما تلقى اليوناني فيتفاتزيديس تمريرة على قوس منطقة الجزاء النصراوية وسدد الكرة ضعيفة تصدى لها العنزي بسهولة.

وواصل النصر خطورته في الدقائق الأخيرة وكاد أن يخرج فائزاً حينما تلقى لاعبه يحيى الشهري تمريرة من البرازيلي ماركينيوس ليواجه المرمى ويراوغ الحارس ياسر المسيليم ويمرر الكرة للمهاجم نايف هزازي الذي بدوره سددها قوية لتجد المدافع منصور الحربي الذي تصدى للكرة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 23 نقطة في المركز السادس، وارتفع رصيد الأهلي الى 39 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطة عن الهلال المتصدر.