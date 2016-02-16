إيفولو وغوميز يتركان التعاون

اضطر الكاميروني بول إيفولو إلى ترك تدريبات التعاون مساء الثلاثاء والرحيل إلى باريس بسبب حالة زوجته الصحية، فيما غادر البرتغالي جوزيه غوميز مدرب الفريق إلى بلاده، بعد ساعات من الفوز الذي حققه أصفر القصيم على الهلال ضمن مباريات الجولة 17 من دوري جميل للمحترفين.

وقال المركز الإعلامي بنادي التعاون أن الكاميروني إيفولو رحل إلى باريس ليطمئن على حالة زوجته الصحية، على أن يعود يوم 21 فبراير قبل مواجهة الخليج بأربعة أيام، أما غوميز فسيعود قبله بيوم.

ويلعب التعاون، رابع الدوري، أمام الخليج ضمن مباريات الجولة 18.

