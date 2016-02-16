الأندية الإيرانية تهدد بالانسحاب من دوري أبطال آسيا

قال مسؤول في سيباهان بطل الدوري الإيراني لكرة القدم إن إيران ربما تقرر سحب فرقها من دوري أبطال آسيا إذا تم منعها من استضافة مباريات ضد أندية سعودية بسبب قطع العلاقات بين البلدين.

وتقدمت أربعة أندية سعودية بشكوى للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشهر الماضي مفادها أن اللعب في إيران في دوري الأبطال لن يكون آمنا بالنسبة لهم. ويبحث الاتحاد القاري إقامة المباريات على أرض محايدة.



وقال رسول خوروش مدير كرة القدم في سيباهان لرويترز "يحدوني الأمل في الوصول لحل لكننا نفكر في الانسحاب من دوري الأبطال إذا أصروا على إقامة المباريات في مكان ثالث (أرض محايدة)."



وقال الاتحاد الآسيوي الشهر الماضي إنه إذا لم يتم استئناف "العلاقات الطبيعية" بحلول 15 مارس آذار فإن المباريات بين أندية الدولتين ستقام على أرض محايدة.



وأضاف خوروش "ننتظر لنرى ما الذي سيقرره الاتحاد الآسيوي. كافة مديري الأندية عقدوا اجتماعا وكانت هذه احدى الأفكار التي تمت مناقشتها."



وقال خوروش إن الأندية الايرانية الثلاثة التي تشارك في دوري الأبطال هذا العام وهي سيباهان وتراكتور سازي وذوب اهان تحدثت مع الاتحاد الايراني للعبة ووزارة الخارجية بشأن المسألة.



وقام الاتحاد الآسيوي الشهر الماضي بتأجيل ست مباريات في دور المجموعات بين فرق سعودية وايرانية للسماح بمزيد من الوقت للقيام بعمليات تقييم مستقلة لمسائل السلامة والأمن بين السعودية وايران.



لكن الاتحاد القاري رفض طلبا من الاتحاد الاماراتي لكرة القدم بنقل مباريات الأندية الاماراتية خارج ايران وقال خوروش إن شكوى السعودية يجب رفضها أيضا.



وقال "إنهم يبحثون عن أعذار.. بغض النظر عما يحدث في السياسة فإنه لا يجب أن يؤثر على الرياضة."



وأضاف "ليس لدينا مشكلة في استضافتهم.. استضفناهم لعدة سنوات ولم يحدث أي شيء لهم على الإطلاق ولا لأي فريق من أي دولة عربية أو من أي دولة في العالم أو لمنتخب وطني حضر إلى إيران."

لكن الهلال السعودي يدفع بعكس ذلك. وقال الهلال بطل السعودية 13 مرة إنه واجه مشاكل العام الماضي عندما لعب خارج أرضه ضد فولاذ خوستان الايراني.



وذكرت وسائل إعلام في ذلك الوقت أن الشرطة الايرانية ألقت القبض على عدد من الجماهير عقب اشتباكات بين مشجعين ايرانيين من أصول عربية يساندون الفريق السعودي ومجموعة من مشجعي الفريق الايراني.



وقال سامي أبو خضير المتحدث عضو مجلس إدارة الهلال لرويترز "وهذا العام هناك مسائل سياسية بين الدولتين ونعتقد أن الوضع سيكون أكثر خطورة مقارنة بالعام الماضي."



وقال مهدي تاج رئيس رابطة الدوري الايراني لمحطة برس تي.في التلفزيونية الشهر الماضي إن الهلال احتج في السابق على هتافات عنصرية مزعومة عندما لعب في طهران واشتكى من أن قوارير المياه الخاصة بالفريق تم إفسادها خلال مباراة أخرى أقيمت في اصفهان.

وقال المتحدث باسم الهلال إنه يريد أن تنقل مباراة فريقه في الثالث من مايو أمام تراكتور سازي في المجموعة الثالثة إلى "قطر أو سلطنة عمان أو أي مكان آخر."

