بصاص وعقيل يلازمان عيادة الأهلي

استكمل مصطفى بصاص وعقيل بلغيث برنامجيهما العلاجيين في عيادة أهلي جدة الطبية، وذلك بعد تعرضهما لإصابتين أبعدتهما عن مواجهة النصر مساء الإثنين والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وبدأ السويسري غروس الإعداد الفعلي لنهائي كأس ولي العهد التي تجمع فريقه بالهلال، وطلب المدرب السويسري من القائمة التي شاركت في مواجهة النصر أداء تدريبات الاسترجاع اللياقية، فيما طلب من بقية اللاعبين التدرب على تمرينات لياقية وتكتيكية.

وبدأ معتز هوساوي، الذي أبعدته الإصابة عن المواجهة الدورية الأخيرة، تدريبات انفرادية برفقة أخصائي التأهيل.