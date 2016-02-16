خالد شراحيلي: الهلال كان غائباً أمام التعاون

اعترف خالد شراحيلي حارس الهلال أن فريقه لم يكن بمستواه المعروف خلال مواجهة التعاون والتي كسبها الأخير بهدف، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تمريرة الكوري الجنوبي كواك تاي هو إليه لم تكن دقيقة وهو ما تسبب بركلة الجزاء التي حضر منها هدف المضيف.

وقال شراحيلي في تصريحات تلفزيونية أعقبت المباراة: لو لعبنا بمستوانا المعروف لكانت النتيجة مختلفة، حاولنا التسجيل لكن لم نوفق، ونعد جماهير الهلال بالتعويض في قادم الأيام".

وعن الكرة التي جاءت منها ركلة الجزاء، أجاب: لو أعاد كواك الكرة بشكل صحيح أو أقوى لما تعرضنا لركلة الجزاء".

