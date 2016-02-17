الفريدي يبدأ مشوار العودة إلى الملاعب

بدأ أحمد الفريدي، صانع ألعاب النصر، برنامجه اللياقي تمهيداً لعودته إلى الملاعب بعد العملية الجراحية التي خضع إليها في أسفل الظهر، الشهر الماضي.

وأجرى الفريدي، الذي عاد نهاية العام الماضي من إصابة الرباط الصليبي، تدريبات لياقية تمثل المرحلة الأولى من برنماجه الإعدادي لمشاركة فريقه التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية.

وكان الفريدي قد غاب عن صفوف النصر منذ أبريل من العام الماضي بسبب إصابة الرباط الصليبي، وعاد 3 مباريات في ديسمبر، وبعد التوقف شارك في مباراة الدرعية بكأس الملك قبل أن يخضع لعملية جراحية عاجلة.

