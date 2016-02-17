فتحي الجبال: الفوز على نجران سيحقق أهدافنا

أكد فتحي الجبال مدرب الشباب، سعي فريقه للفوز على نجران في المباراة التي تجمعهما مساء الخميس في الرياض، لتحقيق الأهداف المرسومة من قبله ومجلس إدارة النادي العاصمي.

وقال الجبال في المؤتمر الصحفي: نريد الفوز لتحقيق الهدف المرسوم من قبلنا، نحن في جاهزية كاملة للمباراة ولا يعاني لاعبونا من أي نقص في لياقتهم البدنية بل يحاولون بكل قوة لبذل المزيد من الجهد في المباريات القادمة".

وعن خصمهم في المباراة، قال بطل الدوري السعودي 2013 مع الفتح: نجران فريق منظم وقدم مستويات جيدة في المباريات الأخيرة، وتعاقداته الجديدة غيرت شكل الفريق".

ويحتل الشباب المركز الخامس في الدوري السعودي برصيد 27 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن التعاون الرابع.

