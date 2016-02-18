الشباب يقلب الطاولة على نجران

واصل الشباب صحوته في بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي في الدوري إثر فوزه الثمين 3 / 2 على ضيفه نجران في المرحلة السابعة عشر للمسابقة اليوم الخميس.

وارتفع رصيد الشباب إلى 30 نقطة ولكنه ظل في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد نجران عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر (الثالث من القاع) مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وتقدم نجران بهدفين نظيفين حملا توقيع ويلتون توزين في الدقيقتين 43 و49، قبل أن ينتفض الشباب ويسجل ثلاثة أهداف عن طريق محمد بن يطو وعبدالله الأسطا وبدر السليطين في الدقائق 66 و71 و.74

وبدأت المباراة بهجوم مكثف من جانب الشباب، وشهدت الدقيقة السادسة الفرصة الأولى في المباراة عن طريق محمد بن يطو من على حدود المنطقة ولكنها ذهبت بعيدة عن المرمى.

وكاد بن يطو أن يفتتح التسجيل للشباب في الدقيقة العاشرة، بعدما تلقى تمريرة أمامية انفرد على إثرها بالمرمى ولكنه سدد الكرة برعونة في قدم عبدالعزيز تكروني حارس مرمى نجران.

وأهدر رافينيا فرصة مؤكدة للشباب في الدقيقة 12، بعدما قاد هجمة منظمة من الناحية اليسرى، متبادلا الكرة مع فيرناندو فارياس، ليجد نفسه منفردا بالمرمى ولكنه سدد الكرة دون تركيز ليبعدها تكروني ببراعة.

هدأ إيقاع المباراة نسبيا، وانحصر اللعب في منتصف الملعب، قبل أن يفاجيء فارياس الجميع بقذيفة مدوية من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 30 ولكن أبعدها تكروني بصعوبة بالغة.

وواصل تكروني تألقه حيث أنقذ مرماه من تلقي هدف مؤكد ، بعدما أبعد تمريرة أمامية قبل أن تصل إلى فارياس المتحفز في الدقيقة .33

بدأ نجران يكتسب الثقة بمرور الوقت، ومن أول هجمة للفريق سجل لاعبه ويلتون توزين هدفا في الدقيقة 37 ولكن حكم المباراة مشاري المشاري ألغاه بسبب ارتكابه خطأ ضد محمد العويس حارس مرمى الشباب.

وجاءت الدقيقة 44 لتشهد الهدف الأول للشباب عن طريق توزين، الذي تلقى تمريرة عرضية من الناحية اليمنى عن طريق ربيع الموسى، ليهيأ الكرة لنفسه، قبل أن يسددها دون مضايقة من أحد على يمين العويس داخل الشباك.

ولم يشهد الوقت المحتسب بدلا من الضائع والذي قدره حكم المباراة بثلاث دقائق أي جديد لينتهي الشوط الأول بتقدم نجران بهدف نظيف.

على عكس المتوقع، بدأ الشوط الثاني بهجوم من جانب نجران، وسدد بسمارك من داخل المنطقة في الدقيقة 47 ذهبت في أحضان العويس.

ولم تمر سوى ثلاث دقائق حتى أضاف توزين الهدف الثاني لنجران، بعدما تابع تمريرة عرضية متقنة من الناحية اليمنى عن طريق بيسمارك، مرت من الدفاع، ليقابلها توزين برأسه داخل الشباك.

وكاد نجران أن يعزز النتيجة في الدقيقة 52 بعدما مرر بيسمارك كرة عرضية من الناحية اليمنى، أبعدها الدفاع بطريقة خاطئة لتتهيأ إلى إيريك بيريرا الذي سددها فوق العارضة.

حاول الشباب العودة للمباراة مرة أخرى، وتلقى فارياس الكرة داخل المنطقة ليسدد بقوة على يسار تكروني الذي أبعدها إلى ركلة ركنية لم تستغل في الدقيقة .53

كثف الشباب من هجماته في ظل تراجع لاعبي نجران للدفاع ولكن افتقدت الهجمات الشبابية للمسة الأخيرة.

وترجم الشباب سيطرته على مجريات الأمور بعدما سجل محمد بن يطو هدفا لأصحاب الأرض في الدقيقة 66 بعدما تابع تسديدة من بدر السليطين التي أبعدها تكروني لتتهيأ الكرة أمام اللاعب الجزائري الذي لم يجد صعوبة في إيداع الكرة داخل الشباك.

واستغل الشباب ارتباك مدافعي نجران، ليسجل عبدالله الأسطا هدف التعادل في الدقيقة .72

وقاد السليطين هجمة من الناحية اليسرى ليمرر كرة أمامية إلى الأسطا، المنطلق من الخلف، ليسددها مباشرة بقدمه اليسرى على يمين تكروني الذي اكتفى بالنظر إلى الكرة وهي تحتضن شباكه.

واصل الشباب هجماته المتتالية في ظل الانخفاض الرهيب في أداء لاعبي نجران، ليسجل السليطين الهدف الثالث في الدقيقة 74 عبر قذيفة مدوية من خارج منطقة الجزاء على يمين تكروني.

وأضاع بن يطو فرصة مؤكدة لتعزيز النتيجة للشباب في الدقيقة 78 بعدما تابع تمريرة عرضية من الناحية اليمنى ليسدد الكرة برأسه ولكن كان لها تكروني بالمرصاد.

في المقابل، وقف العويس حائلا دون تلقي الشباب هدفا في الدقيقة 82 بعدما تصدى لتسديدة صاروخية من إيريك بيريرا محولا الكرة إلى ركلة ركنية كادت أن تسفر عن هدف التعادل.

ونفذ بيريرا الركلة من الناحية اليمنى لتصل إلى أحمد عباس الذي سدد مباشرة، وهو على بعد خطوات من المرمى، على يمين العويس المتألق الذي أبعدها في الوقت المناسب.

حاول نجران إدراك التعادل في الدقائق الأخير ولكن دون جدوى، خاصة في ظل نقص لياقة لاعبيه، ليطلق حكم المباراة صافرة النهاية معلنا فوز الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.