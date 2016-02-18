القادسية يحرم اتحاد جدة من مواصلة انتصاراته

أهدر الاتحاد نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على صدارة الدوري السعودي لكرة القدم بعدما اكتفى بالتعادل 1/1 مع ضيفه القادسية في المرحلة السابعة عشر للمسابقة الخميس.

واصبح رصيد الاتحاد 36 نقطة في المركز الثالث، بفارق أربع نقاط خلف الهلال المتصدر، فيما رفع القادسية رصيده إلى 13 نقطة في المركز العاشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وبادر الاتحاد بالتسجيل عن طريق عبدالفتاح عسيري في الدقيقة 53، قبل أن يهدر جيلمين ريفاس فرصة تعزيز النتيجة للاتحاد بإضاعته ركلة جزاء في الدقيقة 60، فيما تكفل عبدالرحمن العبيد بتسجيل هدف التعادل للقادسية في الدقيقة 73 من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة.

وحاول الاتحاد خطف هدف الفوز طوال الوقت المتبقي من المباراة لاسيما في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني الذي لعبه القادسية بتسعة لاعبين عقب طرد لاعبيه نايف هزازي وجيلبرتو ماسينا في الوقت الضائع لحصولهما على الإنذار الثاني، ولكن دون جدوى.

ووضع القادسية بتلك النتيجة حدا لانتصارات الاتحاد في المسابقة والتي استمرت على مدار المراحل الخمسة الماضية.

