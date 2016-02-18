المعيوف: أردت تعويض "الحمراء".. فأسقطتني الإصابة

حرمت الإصابة عبدالله المعيوف، حارس أهلي جدة، من التواجد في قائمة فريقه الخضراء، التي تستعد لملاقاة الهلال غدا الجمعة في نهائي مسابقة كأس ولي العهد، في الوقت الذي كان يمني فيه نفسه بالحضور والمشاركة، بعدما تم إبعاده بالبطاقة الحمراء خلال سير النهائي ذاته في الموسم الفائت، قبل أن يحتفل رفقة زملائه باللقب والتتويج بالذهب، فيما يحل زميله باسم العطالله، عوضا عنه في القائمة الاحتياطية وبديلا عن ياسر المسيليم.

وتعرض المعيوف الذي بدأ أساسيا في قائمة غروس للطرد خلال نهائي المسابقة الأخير، إثر عرقلته للبرازيلي تياغو نيفيز، المحترف الأزرق آنذاك، قبل أن يتصدى ياسر المسيليم لركلة الجزاء التي نفذها نواف العابد.

وعن غيابه في نهائي الجمعة يقول المعيوف في حديث خاص لـ"العربية.نت": "كنت أمني نفسي بالتواجد ضمن قائمة فريقي الأخضر في محفل ونهائي كبير كهذا، خاصة بعدما تم إبعادي بالبطاقة الحمراء خلال النهائي الأخير للمسابقة، لكن الإصابة حالت بيني وبين ذلك، الحمدلله على ما كتب وقدر".

ويضيف من كان عنصراً هاماً في تشكيلة السويسري كريستيان غروس، المدير الفني للفريق الجداوي خلال الموسم الفائت: "المسيليم يقدم مستويات رائعة، ولا تنسى أيضا مساهمته بشكل كبير في التتويج بلقب المسابقة الأخير، إثر تصديه لركلة الجزاء التي أبعدت من خلالها، كذلك باسم العطالله، الذي قدم هو الآخر مستويات ملفتة إبان فترة إعارته للتعاون الموسم الماضي، أتمنى لهما التوفيق خلال المواجهة المصيرية والتتويج باللقب، في نهاية الأمر جميعنا بخدمة الأهلي، ومصلحته دائما ما تكون هي الأهم".

أما باسم العطالله، الحارس الاحتياطي في القائمة الخضراء فيقول: "مواجهة الهلال صعبة جدا، كونه فريقا منافسا على لقب الدوري، ويقدم مستويات متميزة، إضافة لسعيه الحثيث في تعويض خسارة النهائي الأخير، لكننا استعددنا جيدا، وجاهزون تماما لخوض هذه المواجهة المرتقبة".

وعن فترة تواجده بالقائمة الأهلاوية في المحفل الكبير، بعد عودته للذود عن الشباك الخضراء، زاد: "أي لاعب يتمنى التواجد في محفل وكرنفال رياضي كهذا، أنا وزملائي المسيليم والمعيوف مكملين لبعضنا، وبخدمة فريقنا الأهلي في أي وقت، أتمنى أن نوفق في إسعاد جماهيرنا ونكرر إنجاز الموسم الماضي، والعودة إلى جدة محتفلين باللقب ومتوشحين بالذهب".