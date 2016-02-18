الهلال والأهلي في الكأس: سيطرة زرقاء واقتراب أخضر

يحمل نهائي كأس ولي العهد السعودي الذي سيقام الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، بين الهلال والأهلي المواجهة 13 بين الفريقين في المسابقة.

وسيطر الهلال على مواجهتهما السابقة، بعد أن فاز في 6 مباريات مقابل 4 للأهلي وتعادلا في مباراتين.

وبدأت مواجهتهما في عام 1998 حينما التقيا في الدور ربع النهائي في جدة وانتهت المباراة بفوز الأهلي 2-1 بأقدام لاعبيه خالد قهوجي وإبراهيم سويد، في حين سجل هدف الضيوف الوحيد مدافعه إبراهيم المفرج.

وفي عام 1999 تواجه الفريقان في دور 16 في جدة، وانتهت المباراة بفوز الهلال 2-1 سجلها التونسي العيادي الحمروني والكويتي بشار عبدالله، وسجل للأهلي الاكوادوري جيلسون سوزا.

وتجددت لقاءاتهما في عام 2001 حينما تواجها في الدور ربع النهائي، وانتهت بفوز الهلال 4-صفر، وهي النتيجة الأكبر في لقاءاتهما في المسابقة، وسجل للهلال البرازيلي روني هدفين وسامي الجابر ونواف التمياط.

وفي عام 2003 التقى الفريقان على النهائي لأول مرة، وأقيمت المباراة على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، وانتهت بفوز الهلال 1-صفر بقدم لاعبه محمد الشلهوب.

وفي عام 2004 تغير نظام البطولة ليصبح ذهاب وإياب، والتقى الفريقان في الدور نصف النهائي وانتهت المباراة الأولى التي أقيمت في جدة بفوز الأهلي 2-صفر سجلها طلال المشعل وإبراهيم سويد، وسجل للهلال بندر المطيري وتعادلا في الرياض سلبياً.

وفي عام 2006 التقى الفريقان في النهائي الثاني بينهما، وانتهت المباراة بفوز الهلال 1-صفر بقدم لاعبه المعتزل نواف التمياط.

وتكررت مبارياتهما في موسم 2007 إذ التقيا في الدور نصف النهائي، وفاز الأهلي ذهاباً 2-صفر سجلها التونسي خالد بدرة ومالك معاذ، وانتهت مباراة الإياب 1-1 سجل للهلال طارق التايب وللأهلي مالك معاذ.

وفي موسم 2010 التقى الفريقان في النهائي الثالث بينهما، وانتهت المباراة بفوز الهلال 3-1 سجلها السويدي ويلهامسون والبرازيلي نيفيز وسجل للأهلي البرازيلي فيكتور سيموس.

وفي موسم 2011 التقى الفريقان في الدور ربع النهائي وانتهت المباراة بفوز الهلال بركلات الترجيح بعدما انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 وسجل للهلال المصري أحمد علي وأحمد الفريدي وسجل للأهلي سيموس ومالك معاذ.

آخر مواجهاتهما كانت في العام الماضي حينما التقيا في النهائي، ونجح الأهلي في كسر عقدة الهلال والتتويج باللقب بفوزه 1-2 بأقدام السوري عمر السومة، والمدافع معتز هوساوي، وسجل هدف الهلال الوحيد اليوناني ساماراس.