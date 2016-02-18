عبدالله سليمان: غروس "خوّاف".. وتركيز الفرج مفتاح الفوز

استبعد عبدالله سليمان، مدافع الأهلي والهلال السابق، أن يخسر الأخير للمرة الثانية في نهائي كأس ولي العهد، مبيناً في الوقت ذاته أن السويسري غروس يخاف في بعض المباريات، وأن نظيره اليوناني في الأزرق يتفوق عليه بتدوير اللاعبين.

وقال سليمان، اللاعب الدولي السابق لـ"العربية.نت": الهلال أكثر استقراراً في الفترة الحالية من الأهلي بغض النظر عن الخسارة الأخيرة، لكن في الواقع هذا الأمر لن يغير شيئاً في النهائي، كون الفريقين مكشوفين لبعضهما بعضا بحكم المنافسة الدامية على صدارة دوري جميل".

وزاد: الأهلي لم يعد يخشى المباريات النهائية أو يواجه أي عقدة في بطولات الكأس، والهلال طوال الأعوام الماضية وهو يحمل كأس ولي العهد وهو وصيف آخر نسختين، والفائز سيستعين بما حققه للاستفادة من الحالة المعنوية العالية في مشوار الدوري الطويل.

وفصل سليمان الذي ترك أهلي جدة ورحل إلى الهلال مطلع الألفية الجارية، في وضع مدربي الفريقين، وأتبع: كلاهما يتبع طريقة واحدة تقريباً، لكن دونيس يتميز عن غروس بتدوير اللاعبين، فيما الأخير يخاف أحياناً مثل مباراتي الخليج والنصر اللتين أصر على الاستمرار باللعب فيهما بمهاجم واحد رغم حاجته إلى الفوز بالدفع بلاعب آخر بجانب السومة أو عسيري".

وعن مفاتيح اللعب في الفريقين، أجاب: لو ركز سلمان الفرج فسيكون مفتاح اللعب في الهلال، واليوناني إيوانيس فياتفيديس هو اللاعب الأهم في الأهلي، وتواجده يزيد من النشاط الهجومي على عكس تيسير الجاسم وحسين المقهوي الذين يعانيان من هبوط ملحوظ في المستوى.

ولم يخف سليمان، الذي شارك مع الأخضر في 3 مونديالات، تمنياته بفوز الأهلي لسبب، كشف عنه قائلاً: أريد أن يفرح مساعد الزويهري بعد حالة الحزن التي عاشها بوفاة والده.