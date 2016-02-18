غروس يطالب لاعبيه بالشجاعة والذكاء أمام الهلال

طالب السويسري كريستيان غروس مدرب أهلي جدة، لاعبيه بالشجاعة والذكاء في مباراة الهلال، للحفاظ على لقب كأس ولي العهد الذي حققوه قبل عام.

وقال غروس في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة: كل ما أطلبه من اللاعبين دائماً التحلي بالشجاعة والذكاء والفخر بارتداء قميص الأهلي، وغدا سنلعب أمام فريق قوي ووحدها القوة الذهنية هي التي ستحسم المواجهة.

وعن دخول اليوناني إيوانيس فيتفافيديس وماركينيو ومنصور الحربي في قائمته، أجاب: دخولهم أثر على التفاهم بين عناصر المجموعة كونهم عناصر جديدة، لكننا سنسعى إلى زيادة ذلك".