ماذا فعل دونيس وغروس في نهائياتهما السابقة؟

خاض جيورجيوس دونيس مدرب الهلال وكريستيان غروس مدرب الأهلي، خصمه الأقوى هذا الموسم والرجل الذي يحول بينه وبين كأس ولي العهد، في مسيرتهما المهنية 13 نهائيا، لعب السويسري منها 7، أما الفارق بينهما أن السويسري لم يخسر سوى مباراة نهائية واحدة، مقابل 2 للرجل اليوناني.

وخلال فترة تدريبه في اليونان، لعب دونيس نهائي كأس البلاد وتوج في مايو 2007 بطلاً مع لاريسا على حساب باناثانايكوس العريق 2-1، وبعد ذلك التاريخ بأربعة أعوام خسر مع أرتيتموس 3-0 أمام أيك أثينا، وبعدها بعام خسر مع ذات الفريق أمام أولمبياكوس 2-1.

وأثناء تواجده في قبرص إلى جانب فريق العاصمة أبويل، فاز بكأس قبرص في مايو 2014 على حساب إيرميس أراديبو بهدفين نظيفين.

وبعد حضوره إلى السعودية لعب نهائي كأس الملك أمام النصر وكسبه بركلات الترجيح، قبل أن يعود من جديد للتغلب على النصر في كأس السوبر ويحمل لاعبوه اللقب في لندن.

أما غروس الذي يكبر دونيس بقرابة عقد ونصف، فسجله مثالي في نهائيات الكأس المحلية، ولم يخسر سوى مرة وحيدة أوروبيا، وكان ذلك بسبب أستون فيلا الإنجليزي بنهائي كأس انترنتوتو 2001 عندما أسفر مجموع المباراتين عن فوز الإنجليز 5-2.

ولعب غروس أول نهائي له بكأس سويسرا موسم 1993-1994، وحينها فاز مع غراسشوبر على تشافهاوسن 4-0، وبعد مشواره الطويل خارج البلاد عاد ليفوز بالكأس مع بازل بعد تغلبه على غراسشوبر 2-1 في نسخة 2003، وبعدها بعام حافظ على لقبه بالفوز على نيوشاتل زاماكس 6-0.

وفي مايو 2007، حمل الكأس السويسرية مع بازل بعد تجاوز لوزين بهدف، وفي الموسم اللاحق اكتسح بيلينزونا 4-1 ليحافظ على اللقب.

وبعد حضوره إلى أهلي جدة، لعب نهائي كأس ولي العهد 2015، وهي البطولة التي حملها بفضل أهداف عمر السومة ومعتز هوساوي.