"الدرة" .. المسرح الأكثر عرضاً لنهائيات كأس ولي العهد

يعتبر استاد الملك فهد بالرياض الملعب الأكثر احتضاناً لنهائيات كأس ولي العهد منذ عودة البطولة مطلع التسعينات الميلادية، بوصول عدد المباريات التي استضافها إلى 14 مباراة قبل النهائي المرتقب، فيما استضاف ملعب الأمير عبدالله الفيصل 9 مباريات نهائية، وواحدة لملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ومثلها لملعب الملك عبدالعزيز بالشرائع.

واستضاف استاد الملك فهد نهائي كأس ولي العهد 14 مرة سابقة، بدأت في 1992 بلقاء الشباب والقادسية الذي فاز به الأخير، وفي 1994 احتضن مباراة الرياض والشباب، وانتهى اللقاء برفع الأول لكأس نسخة 1994، قبل أن تغيب البطولة عنه 3 مواسم حتى تأهل الرياض وأهلي جدة إلى المباراة النهائية لنسخة 1998 وحينها فاز الزوار بلقب الكأس 3-2.

وبعد غياب المباراة النهائية عن "الدرة" استضاف مباراة الهلال والأهلي التي انتهت بفوز الأزرق بهدف محمد الشلهوب، وواصل بعد ذلك باستضافة المباراة النهائية بين الاتحاد والأهلي، وفاز بها الأول، ومواجهة الهلال والقادسية في 2005 وحينها حسم محمد العنبر اللقب للأزرق برأسية أنهت المباراة عند 2-1.

وفي نسخة 2006 سجل نواف التمياط هدف الفوز للهلال على الأهلي، قبل أن يغيب النهائي عن الاستاد الدولي، ويعود إليه ابتداءً من نهائي 2008 الذي فاز به الهلال على الاتفاق 2-0، وبعده شهد فوز الهلال على الشباب 1-0 وفوز الأزرق على الأهلي 2-1 بنسخة 2010.

وفي 2012 عاد النهائي إلى استاد الملك فهد، ويومها فاز الهلال على الاتفاق 2-1، وتجاوز النصر بركلات الترجيح في نسخة 2013، وبعدها بعام فاز النصر على الهلال 2-1، وفي الموسم الماضي خسر الهلال من الأهلي بذات النتيجة.

ويأتي استاد الأمير عبدالله الفيصل في المرتبة الثانية كأكثر استاد أقيمت مباريات نهائي كأس ولي العهد على ملعبه، وكانت البداية بنسخة 1991 عندما تغلب الاتحاد على النصر بركلات الجزاء، وبعدها بعامين فاز الشباب على الاتحاد بنسخة 1993، وكذلك فعل الرياض على حساب الشباب بنسخة 1994، والهلال على حساب الرياض بنهائي 1995، والشباب الذي تغلب على النصر بنهائي 1996، والاتحاد على الطائي 2-0 في نهائي نسخة 1997، قبل أن تغيب عنه المباراة النهائية 3 أعوام وتعود مع مواجهة الشباب بالهلال التي كسبها الأزرق بثلاثية نظيفة، وهي ذات النتيجة التي آلت إليها مباراة الاتحاد والاتفاق بنسخة 2001، وفي نسخة 2002 فاز الأهلي على الاتحاد 2-1، وهي ذات النتيجة في آخر نهائي لعب في جدة بين نفس الفريقين في 2007.

ولعب نهائي واحد على استاد الأمير محمد بن فهد بين الشباب والهلال 1999، وتغلب الأول على جاره بهدف، أما نسخة 2011 بين الهلال والوحدة فاحتضنها ملعب الشرائع في ليلة فوز الأزرق بخماسية.