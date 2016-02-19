الهلال يستعيد بطولته ويوقف أرقام الأهلي القياسية

توج الهلال بقلب كأس ولي العهد السعودي بعد فوزه على الأهلي 2-1 في المباراة التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، لينجح في استعادة لقبه الذي خسره في النسختين الماضيتين.



وسجل هدفي الهلال مهاجمه ناصر الشمراني "3" ونواف العابد "32"، وسجل هدف الأهلي تيسير الجاسم "89".



‏‫ونجح مهاجم الهلال ناصر الشمراني في وضع فريقه متقدماً بهدف بعد مرور ثلاث دقائق حينما تابع تسديدة زميله نواف العابد العائدة من الحارس الأهلاوي ياسر المسيليم ليضع الكرة في الشباك.



الهدف المبكر أربك الأهلاويين كثيراً مما جعل الهلال يستحوذ على الكرة على الرغم من أن الضيوف حاولوا العودة الى المباراة عند الدقيقة 7 حينما سدد لاعبه منصور الحربي كرةً أرضية قوية استقرت في أحضان الحارس خالد شراحيلي.



وتواصل الضغط الأزرق وسط حالة من عدم الاتزان للاعبي الأهلي وأهدر لاعب الهلال سالم الدوسري فرصة وضع فريقه متقدما بهدفين عند الدقيقة العاشرة حينما تلقى تمريرة متقنة من البرازيلي كارلوس ادواردو ليواجه المرمى ويسدد الكرة ذهبت بعيداً عن مرمى الحارس ياسر المسيليم.



وحاول الاهلاويون الاندفاع نحو مرمى الهلال الذي كاد لاعبه البرازيلي ادواردو أن يقتنص الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة من كرة مرتدة سريعة من المدافع عبدالله الزوري ليتقدم نحو المرمى ويسدد الكرة ذهبت بعيداً عن الخشبات الثلاث.



وعند الدقيقة 17 سنحت فرصة خطيرة للهلال وتحديداً للاعبه عبدالله عطيف الذي تلقى كرة عائدة من مدافع الأهلي اسامة هوساوي على قوس منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية ذهبت فوق المرمى.



وعند الدقيقة 18 كاد لاعب الهلال نواف العابد أن يقتنص الهدف الثاني حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتجد الحارس ياسر المسيليم الذي أبعدها بصعوبة.



ولم يتوقف المد الهجومي الهلالي وعند الدقيقة 20 مرر الاعب سالم الدوسري كرةً مقتنة للمهاجم ناصر الشمراني الذي واجه المرمى وسدد الكرة في الشباك إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.



حاول الاهلاويين ترتيب أوراقهم وتشكيل خطورة على مرمى الهلال وكاد مهاجمه السوري أن يسجل هدف التعادل عند الدقيقة 23 حينما حول عرضية البرازيلي ماركينيو بقدمه نحو مرمى الحارس خالد شراحيلي الذي أبعدها بصعوبة.



وعند الدقيقة 32 ارتكب مدافع الأهلي معتز هوساوي خطأً فادحاً حينما فشل في ابعاد كرة عن مرمى فريقه لتصل الى ناصر الشمراني الذي مررها لنواف العابد والذي سددها قوية في شباك الحارس ياسر المسيليم.



وكاد الضيوف أن يخرجوا من الشوط الأول بتسجيل هدف تقليص الفارق حينما سدد لاعبه اليوناني كرةً قوية ذهبت خارج الخشبات الثلاث.



ومع مطلع الشوط الثاني بحث السويسري جروس مدرب الاهلي عن زيادة الفعالية الهجومية حينما أجرى أول تغييراته بدخول اللاعب اسلام سراج بديلاً للاعب وليد باخشوين.



وتحسن مستوى الأهلي الذي بدأ بشن هجماته على مرمى الأهلي وسط تراجع من لاعبي الهلال الذين اعتمدوا على الهجمات المرتدة.



وعند الدقيقة 55 كاد اليوناني فيتفاتزيديس أن يسجل هدف الأهلي الأول حينما تلاعب بدفاع الهلال وسدد كرةً قوية ذهبت بعيداً عن مرمى الحارس خالد شراحيلي.



وعند الدقيقة 65 دفع السويسري جروس مدرب الأهلي بتغييرين دفعة واحدة بدخول المهاجم مهند عسيري والمدافع محمد أمان كبديلين للظهيرين الجنب علي الزبيدي ومنصور الحربي.



وعند الدقيقة 68 أهدر مهاجم الهلال ناصر الشمراني هدفاً محققاً حينما تلقى كرة من زميلة نواف العابد أمام مرمى الاهلي الا ان فشل في وضع الكرة في الشباك ليتصدى لها الحارس ياسر المسيليم.



وحاول الأهلي العودة مجدداً الى الهجوم وأهدر لاعبه البديل اسلام سراج هدفاً محققاً حينما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء الهلالية ليسدد الكرة قوية لتجد الحارس خالد شراحيلي الذي تصدى لها بصعوبة.



وعند الدقيقة 71 واصل حارس الهلال تألقه حينما حرم الاهلاويين من هدف محقق بعدما تصدى لتسديدة اليوناني فيتفاتزيديس القوية.



وعند الدقيقة 73 أجرى اليوناني دونيس مدرب الهلال أول تغييراته بدخول المدافع أحمد شراحيلي بديلاً للمصاب نواف العابد ليتبعه بتغييره الثاني بدخول اللاعب سعود كريري بديلاً للمهاجم ناصر الشمراني.



وواصل الأهلي سيطرته التي غابت عنها الفعالية الهجومية إذ لم ينجح لاعبوه في تشكيل الخطورة على مرمى الهلال الى أن حضرت الدقيقة 89 حينما سدد قائده تيسير الجاسم كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء الهلالية لتسكن شباك الحارس خالد شراحيلي.

وكثف الأهلي هجومه بعد الهدف وكاد لاعبه اليوناني فيتفاتزيديس أن يسجل هدف التعادل حينما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله اسلام سراج ليسدد الكرة نحو مرمى الهلال وتصطدم بالمدافع أحمد شراحيلي وتذهب الى ركلة ركنية ليطلق بعدها الحكم مرعي عواجي صافرته معلناً نهاية المباراة بفوز الهلال.



