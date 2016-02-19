5 مدربين سبقوا كانيدا بالعودة إلى النصر

حتى منتصف التسعينات الميلادية، لم يحتج النصراويون إلى إعادة أي مدرب إلى تدريب الفريق من جديد، لكن النجاحات التي حققها جان فيرنانديز جعلتهم يعيدون الكرة أكثر من 7 مرات خلال 21 عاماً، نجح الفرنسي فيها ومعه داسيلفا والأرجنتيني آساد، أما التجارب الأخرى فلم تحقق شيئاً.

فيرنانديز، الشاب الفرنسي حينها حضر إلى الأصفر المحمل بنجوم يمثلون الأخضر، لكنه يقبع في المركز التاسع وبعد انتقادات كثيرة تلقاها بسبب طريقته الدفاعية، خرج من الموسم بطلاً لكأس دوري خادم الحرمين الشريفين 1994، وبعدها اختار الأصفر مواطنه نري ميشيل لكن الأمور لم تسر على ما يرام فأكمل يوسف خميس المهمة حتى حافظ النصر على لقبه أمام الغريم التقليدي الهلال.

مطلع موسم1996 وجد النصراويون أن الفرنسي الحل الأمثل للمشوار الشاق الذي ينتظرهم خليجياً وعربياً وآسيوياً، في الأولى نجح وحمل الكأس وفي الثانية خرج بركلات الترجيح أمام الهلال في نصف النهائي، وفي الثالثة أقصاه سيونغنام بهدف ذهبي، ومعه حمل فيرنانديز حقيبته للمرة الثانية.

وبعد تجارب مع بلاتشي وبينيف، عاد النصراويون إلى فيرنانديز أواخر 1997، وحينها جلب لهم كأس الكؤوس الآسيوية على حساب سامسونغ الكوري الجنوبي ورحل نهائياً بعد ذلك الموسم.

الحالة الثانية كان آرثر جورج، الشاعر البرتغالي صنع جيلاً نصراوياً جديداً وصله به إلى 3 نهائيات موسم 2000-2001 وكان قريباً من حمل البطولة الرابعة لولا ركلة جزاء ضائعة، بعد 5 مواسم عاد إلى النصر متخلياً عن شاربه الشهير ولمدة مباراتين سقط في ثانيه برباعية تاريخية من الفيصلي ليرحل عن الرياض دون عودة.

بعده بقليل استعان الأصفر بخورخي هايبكر، المدرب الذي دربهم في 2001-2002، وحصل معهم على المركز الثالث، ولكن هايبكر لم يصمد بسبب النتائج السيئة وترك تدريب الفريق الأول والشباب حيث كان يعمل أساساً.

وبعد إقالة فوكي بوي، أعاد النصراويون دانيال آساد، الرجل الذي درب النصر في 2002-2003، وقدم معه كرة هجومية مليئة بالأهداف دون البطولات، وعاد لنصف موسم حقق فيها بطولة النصر الأولى منذ ما يقارب عقد عندما تغلب على الهلال في كأس الأمير فيصل بن فهد 2008 لكنه رحل ولم يحقق شيئا في الدوري.‏

وقبل حضور كانيدا، المقال قبل 15 شهراً، كان خورخي داسيلفا مدرباً للنصر ورحل، وبعد إقالة كانيدا عاد داسيلفا وحافظ على لقب الدوري قبل أن يرحل بداية الموسم الجاري.