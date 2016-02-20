المفرج: دونيس ضالة الهلال

أكد فهد المفرج، مدير فريق الهلال، أن تحقيق لقب كأس ولي العهد أمام الأهلي، جاء بعد عمل شاق وصعب بذله الجهازين الفني والإداري كذلك اللاعبين منذ خسارة الفريق الدورية أمام التعاون.

وقال المفرج بعد تتويج الأزرق بطلا لكأس ولي العهد: "منذ خسارة الفريق الدورية أمام التعاون، والجميع تعاهد على التصحيح، ومصالحة الجماهير الهلالية ابتداء من نهائي ولي العهد".

وأضاف قائلا: "دونيس هو ضالة الهلال، رجل احترافي يعمل بشكل رائع، الصبر عليه لسنوات مقبلة سيظهر الهلال بالشكل المعهود عنه والمأمول منه، وسيساهم في تحقيق المزيد من الألقاب".