الهلال يعاود تدريباته بعد تحقيق بطولة ولي العهد

عاود فريق الهلال تدريباته السبت، بعد تحقيقه لقب كأس ولي العهد السعودي أمام نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي احتضنها استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

وأجرى اللاعبون الذين شاركوا بصفة أساسية مرانا استرجاعيا، في حين أجرى بقية اللاعبين تدريبا اعتياديا، والذي شهد غياب الثنائي نواف العابد والبرازيلي ديغاو بداعي الإصابة، حيث تواجدا في العيادة الطبية للنادي.

واكتفى المهاجم البرازيلي ألميدا بالجري حول الملعب، مع إجراء تدريبات بدنية وأخرى بالكرة، وذلك في إطار برنامجه التأهيلي المعد له مسبقا قبل الالتحاق في التدريبات الجماعية.