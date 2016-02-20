كانيدا: "العامل النفسي" سلاحي.. لا أريد خسارة الهيبة

ألمح الإسباني راؤول كانيدا، مدرب النصر العائد إلى تدريب الفريق من جديد، بتركيزه على الحالة النفسية والذهنية للاعبي فريقه فيما تبقى من الموسم، نافياً في الوقت ذاته وجود مشاكل بينه وبين اللاعبين، ودليل ذلك عودته إلى النادي من جديد.

وقال كانيدا لـ"العربية.نت": حضرت إلى أفضل تشكيلة في السعودية بفارق كبير عن بقية الفرق السعودية، وهذا ما أؤمن به، ومهمتي معرفة ما هي المشاكل التي حدت من ظهورها ومعالجتها، لا يمكن أجزم بالمشكلة، أحياناً تكون مسألة روح وقتال، لكن في كرة القدم هناك تفاصيل صغيرة تصنع الفارق، وفي حالة لاعبي النصر، ربما يكون التعثر الذي حدث مسبقاً في الدوري دافعاً لتقديم أفضل المستويات في البطولات الأخرى".

وزاد: "سنحاول تقديم كل شيء في البطولة الآسيوية، وكأس الملك، كذلك تحسين المستويات في الدوري، لا يوجد لدينا شيئاً لنخسره في دوري "جميل" إلا هيبة النصر، وعلينا الحفاظ على ذلك، لأننا نتحدث هنا عن ناد كبير".

وإجابة على سؤال حول تركيزه على الجوانب النفسية للاعبي النصر، قال كانيدا: "نعم هذا صحيح، في الشرق الأوسط اللاعبون عاطفيون جداً، ويجب الاهتمام بحالتهم النفسية لأنها مفتاح للانتصار".

وعن تجربته الأولى التي أدت إلى إقالته من منصبه أجاب: "الماضي لا يهم، ولا أخالني ارتكبت أي أخطاء، وحقيقة أتمنى أن أكرر ما فعلته في الموسم الماضي، لكن كل تجربة لها خصائصها المختلفة، وعلينا التركيز على الفترة الحالية بعينها دون الالتفات للتجارب الأخرى".

وعن مشاكله مع لاعبي النصر كما تردد سابقاً، قال: "في عالم كرة القدم تدور الأحاديث عن مثل تلك الأمور، لكن في الواقع أن الذكريات التي تركتها لدى اللاعبين في النصر كانت إيجابية جداً، خصوصاً أنهم محترفون ومهذبون للغاية وقدموا مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية، الآن علينا التركيز على مباراتنا الأولى والخروج منها بنتيجة إيجابية لأنها الأهم فيما تبقى بموسمنا".