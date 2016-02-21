النصر.. البطل الذي تعثر بنفسه

عالم كرة القدم يحترم الأقوياء الذين تم إعدادهم بشكل جيد، يتجاوز عن الهفوات الصغيرة للفرق الكبيرة التي تحصد البطولات.

فوزهم بالألقاب أمر معتاد، تعثرهم بالتعادل لا تستمر آثاره السلبية لساعات، خسارتهم حدث جلل يحتاج يستدعي تدخل عاجل.

عام 1997 نجح فريق الاتحاد في تحقيق الثلاثية المحلية المتاحة أمامه، لم يبقي كأساً إلا ورفعه في المنصة، بدأ في كأس الاتحاد مروراً بكأس ولي العهد قبل أن يختمها بكأس خادم الحرمين الشريفين في سابقة تاريخية.

برشلونة كان بل وزال المثال الأقوى عالمياً بعد سداسية شهيرة في عام 2009، وكاد أن يكررها الموسم الماضي مكتفياً بخماسية.

الشاهد أن الفريق القوي عليه أن يستثمر هذه المرحلة، ولا يسمح لمنافسيه بالاقتراب أكثر من الألقاب الموجودة، يتعامل معها على أنها أملاك خاصة غير مسموح مشاهدتها عن قرب.

حتى في المرحلة التي تضعف فيها قدراتك أو تفقد بعض أدواتك عليك أن تزاحم منافسيك على الألقاب حتى الصغيرة منها لأن البطولة ستضاف إلى رصيدك حتى ولو كانت مباراة واحدة.

النصر الذي تسيّد المشهد الرياضي المحلي الموسمين الماضيين حقق 3 بطولات رسمية (2 دوري، كأس) من أصل 9 شارك بها بمعنى أنه فوّت فرصة زيادة رصيده البطولي بشكل كبير في فترة قصيرة في ظل قوته.

في المقابل نجح الهلال وسط مستويات غير مقنعة في تحقيق 3 بطولات من الموسم الماضي (كأس ملك، سوبر، ولي العهد).

أدرك تماماً أن بطولات الدوري تفوق نظيراتها أهمية وصعوبة لكن التوقف عن المنافسة بشكل سريع بعد تحقيق البطولات عملية تكشف خلل حقيقي في منظومة العمل، أو أن الطموح توقف.

أتفهم أن جماهير الفرق الكبيرة لا ترحم، تطالب دائماً بتحقيق البطولات صغيرها وكبيرها، لا يهمها الأعذار، لا تحتاج شرح الظروف، تريد الذهب فقط، والذهب يحتاج عمل جماعي وتنازلات ومكاشفة ودعم مالي، وتوفير بيئة عمل تساعد على النجاح.

أخيراً فتشوا عن ذلك في المشهد المحلي لتعرفوا من نجح في توفير بيئة النجاح، ومن تفرّغ للمكابرة والعناد والتبرير.

*نقلا عن عين اليوم السعودية