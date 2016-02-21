تغيرت الرقصات.. وبقي نواف العابد محتفلاً

بهدف نواف العابد الحاسم أمام الأهلي، وصل اللاعب الماهر إلى هدفه الثالث في تاريخ مشاركاته مع الهلال في نهائيات كأس ولي العهد، بفارق هدف وحيد عن محمد الشلهوب صاحب الرقم الأعلى.

وطوال مشاركات العابد مع الهلال، لم يسجل العابد سوى 6 أهداف في بطولة كأس ولي العهد منذ مشاركته الأولى مع الفريق الأول إبان إشراف البلجيكي إيريك غيريتس على الأزرق، نصفها في النهائيات أما الأهداف الباقية فكانت ثنائية على الشعلة في ثمن نهائي نسخة 2011، وهدفاً في شباك الاتحاد بنصف نهائي ذات البطولة.

ولا يمكن فصل أهداف العابد في نهائيات كأس ولي العهد عن الرقصة التي تتبعها، فبعد هدفه الأخير في مرمى أهلي جدة احتفل برقصة (dab) مثلما يفعل الفرنسي بول بوغبا عقب كل هدف يحرزه، وبعدما أحرز الركلة الترجيحية الأخيرة في شباك النصر احتفل راقصاً برقصة (harlem shake ) التي يرقصها المكسيكي خافيير هيرنانديز "تشيشاريتو"، أما هدفه في شباك الوحدة فاكتفى بتوجيه أصابعه كقناص يحمل سلاحاً، ويبقى هدفه في مرمى الاتفاق الوحيد باحتفالية تقليدية.

وبدأ الشلهوب أهدافه بنهائيات كأس ولي العهد قبل 10 أعوام من بداية مشاركة نواف العابد مع الفريق، عندما أحرز هدفاً في شباك الشباب بنهائي نسخة 2000، وبعد 3 أعوام أحرز هدف الفوز الوحيد في شباك الأهلي، وفي المباراة النهائية أمام القادسية كان من افتتح التسجيل للأزرق، وكان له نصيب من مهرجان أهداف الهلال في مرمى الوحدة بنهائي نسخة 2011، وفي 2013 تسبب نواف العابد بركلة جزاء في الدقائق الأخيرة أمام النصر ليحرز الشلهوب رابع أهدافه في نهائيات كأس ولي العهد.