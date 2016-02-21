رئيس القادسية مطالبا المهنا: ابتعد عن المناطقية والميول

فتح معدي الهاجري رئيس القادسية النار على لجنة الحكام، مطالباً عمر المهنا رئيسها بالابتعاد عن الميول والمناطقية في تعييناته لقضاة الملاعب كل جولة.

وقال الهاجري في تصريح صحفي نشره حساب القادسية على تويتر: على عمر المهنا اختيار الحكم المناسب للمباريات بعيداً عن الميول والمناطقية والتي أجزم أنها تؤثر على حكامنا وعلى قراراتهم في المباريات، وأنا أبصم بالعشرة أن هاتين النقطتين لها تأثير كبير على سير بعض المباريات.

وزاد الهاجري: أخطاء تركي الخضير في مباراة الاتحاد نحرت فريقنا من الوريد إلى الوريد، فركلة الجزاء الاتحادية مشكوك بها بحكم أن الكرة بحثت عن يد اللاعب، كما تغاضى عن ركلة جزاء صحيحة للقادسية.

وسأل الهاجري: من نبه الحكم الرابع بطرد لاعبنا بعد 5 دقائق، ولماذا تأخر الطرد كل هذا الوقت، ولماذا اختفت ساعة التغيير دقيقة ونصف لحظة دخول المدافع الصبحي بعد الطرد؟!.

وختم رئيس القادسية تصريحه قائلاً: سكوتنا فيما مضى كان دعماً للحكام، لكن الآن الفريق يقبع في مركز متأخر بسبب قراراتهم الغير منصفة والتي صادرت منا العديد من النقاط".

