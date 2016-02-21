كيال ينعش تدريبات أهلي جدة قبل موقعة ناساف

عاود فريق أهلي جدة تدريباته تحضيرا لمواجهة ضيفه ناساف الأوزبكي الاربعاء، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا، وذلك خلال المواجهة التي ستجمعهما على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وأجرت العناصر الأساسية في القائمة الخضراء المشاركة في لقاء الهلال الأخير، تدريبات استرجاعية داخل صالة الحديد، فيما أدى بقية اللاعبين حصة تدريبية اعتيادية تحت إشراف السويسري كريستيان غروس، المدير الفني، وسط غياب اللاعب محمد آل فتيل نظير تعرضه لإصابة في اصبع القدم.

وحظي المران الأخضر، بمتابعة مساعد الزويهري رئيس مجلس الإدارة، ونائبه عبدالله بترجي، كذلك وليد عبدالرزاق عضو مجلس الإدارة، وأحمد بامعوضه مدير الإحتراف، وطارق كيال عضو شرف النادي.