اتحاد جدة يبدأ مشواره الآسيوي بمواجهة لوكوموتيف

يبحث اتحاد جدة عن إعادة أمجاده الآسيوية حينما يحل ضيفاً على لوكوموتيف الأوزبكي، ضمن مباريات المرحلة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

ونجح الاتحاد بطل المسابقة عامي 2004 و2005 بالوصول إلى دور المجموعات بعد فوزه على الوحدات الأردني 2-1 في الملحق الآسيوي.

ويعيش الاتحاد حالة فنية مرتفعة منذ عودة الروماني بيتوركا لقيادة الدفة الفنية للفريق خلفاً لمواطنه بولوني الذي أقيل في نوفمبر الماضي بسبب سوء النتائج.

ونجح بيتوركا في إعادة مسار الفريق من جديد، بعد أن أصبح منافساً قوياً على لقب دوري جميل السعودي للمحترفين، إذ إن الفريق يحتل المركز الثالث برصيد 36 نقطة وبفارق أربع نقاط عن المتصدر الهلال الذي سيحل ضيفاً عليه السبت المقبل في قمة مواجهات المرحلة 18 من المسابقة.

وتنفس بيتوركا الصعداء بعد تلقيه الضوء الأخضر من الجهاز الطبي لمشاركة المدافع ياسين حمزة الغائب عن الفريق في آخر ثلاث مباريات بسبب الإصابة.

ووصلت بعثة الاتحاد إلى العاصمة الأوزبكية طشقند أمس الأول بحضور 22 لاعباً وباستثناء اللاعبين باسم المنتشري وفيصل الخراع اللذين استبعدهما بيتوركا بسبب الإصابة.

وفي المقابل ستكون مهمة لوكوموتيف صعبة كونها ستكون المباراة الرسمية الأولى للفريق بعد انتهاء الموسم الرياضي في أوزباكستان في نوفمبر الماضي، والذي حل فيه الفريق وصيفاً خلف البطل باختاكور بفارق نقطة.

ويأمل لوكوموتيف الذي تأسس عام 2001 إلى تحقيق انجازه التاريخي الأول في الوصول إلى الدور الثاني، إذ أن الفريق لم يشارك في دور المجموعات سوى مرة وحيدة كانت الموسم الماضي وانهاه متذيلاً للترتيب, وسبق وأن شارك في المحلق موسم 2013 وخسر من النصر الاماراتي.