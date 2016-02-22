التاريخ يقف إلى جانب اتحاد جدة في مواجهة الأوزبك

على الرغم من المباريات الكثيرة التي جمعت اتحاد جدة بأندية أوزباكستان والبالغة 13 مباراة سابقة، إلا أن اتحاد جدة لم يخسر سوى مرتين منذ المباراة الأولى التي لعبها أمام نيفيتي في فبراير 2004، وتعادل معه 4 مرات منها مباراة ودية.

وكانت مواجهة نيفيتشي هي الأولى للاتحاد أمام الأوزبك ضمن دوري الأبطال 2004، وانتهت المباراة التي أقيمت في طشقند بفوز أصفر 3-1 عن طريق البرازيلي ديمبا ورضا تكر وحمزة إدريس، وفي مواجهة الإياب تفوق الاتحاد مجدداً بفضل هدفي مرزوق العتيبي وهدف لمحمد نور.

وفي 2008 سجل ماجنو ألفيس هدف الفوز في مباراة الذهاب التي جمعت الاتحاد ببونيودكور، وفي الإياب سقط للمرة الأولى أمام الأوزبك بأهداف جيباروف وأنفارجون.

والتقى الاتحاد بختاكور في ربع نهائي 2009 وتعادل معه خارج الأرض 1-1 بهدف صالح الصقري، وفي جدة فاز برباعية نظيفة عن طريق سلطان النمري وأمين الشرميطي وهشام أبو شروان ومحمد نور، وفي نسخة 2010 سقط الاتحاد للمرة الثانية في طشقند بثلاثية نظيفة بدور المجموعات، وفي جدة تعادل بهدف عن طريق ركلة جزاء نفذها محمد نور.

وخلال مباريات نسخة 2011، تفوق الاتحاد على بونيودكور على أرض الأخير بهدف أسامة المولد، وفي الإياب تعادل معه 1-1 عن طريق نونو أسيس.

وفي نسخة 2012 بدأ اتحاد جدة مشواره بالبطولة دون حضور الجماهير لكنه اكتسح بختاكور في جدة 4-0 بأهداف المغربي فوزي عبدالغني ومحمد أبو سبعان والبحريني عبدالله عمر، وفي الإياب فاز 2-1 بأهداف محمد أبو سبعان ونايف هزازي.

وسبق أن لعب الاتحاد مباراة ودية مع بونيودكور مطلع 2012، وتعادل معه بهدف لمحمد الراشد.