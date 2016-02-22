النصر يسعى لمسح الأحزان المحلية على حساب بونيودكور

يسعى النصر إلى مسح أحزانه المحلية حينما يستضيف بونيودكور الأوزبكي الثلاثاء على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض ضمن مباريات المرحلة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

ويعيش النصر حامل لقب الدوري السعودي في الموسمين الماضيين أوضاعاً فنية سيئة عقب المستويات التي ظهر بها الفريق هذا الموسم واحتلاله المركز السابع بعد مرور 17 مرحلة.

وقررت إدارة النصر إقالة مدرب الفريق الإيطالي كانافارو عقب الخسارة من نجران الأسبوع الماضي لتتعاقد مع الإسباني كانيدا الذي سبق له قيادة أصفر العاصمة مطلع الموسم الماضي وأقيل بعد مرور 9 مراحل على الرغم من أنه فاز في 8 مباريات وخسر مباراة وكان متصدراً للدوري، والذي سيبدأ مشواره عقب المباراة.

ويقود النصر في المباراة الكولومبي هيغيتا مدرب الحراس والذي قاد الفريق في مباراة الأهلي الاثنين الماضي والتي انتهت بالتعادل 1-1 وسيدخل اللقاء بجاهزية كامل لاعبيه باستثناء اللاعب أحمد الفريدي الذي من المحتمل أن يكون على مقاعد البدلاء بعد شفائه من الاصابة التي غيبته شهرا عن الفريق.

ويسعى النصر إلى تعويض إخفاقه في الموسم الماضي بالمسابقة بعدما غادر مبكراً في الدور الأول باحتلاله المركز الثالث في مجموعته التي ضمت لخويا القطري وبيروزي الإيراني وبونيودكور الأوزبكي.

وسبق للفريق أن التقى أمام بونيودكور في الموسم الماضي حينما وقعا في مجموعة واحدة إذ تعادلا في الرياض ذهاباً 1-1 وفاز النصر إياباً في أوزبكستان 1-صفر بهدف البولندي أدريان ميزرفيسكي.

وفي المقابل يبحث بونيودكور الذي تأسس عام 2005 عن مواصلة مستوياته المميزة التي قدمها في مشاركاته التي بدأت في موسم 2008 حتى الآن ونجح في أول موسم بالوصول إلى الدور نصف النهائي.

وستكون هذه المباراة هي الثانية لبونيودكور الذي توقفت مشاركاته بعد انتهاء الدوري الأوزبكي في نوفمبر الماضي والذي أنهاه في المركز الثامن.

وتأهل بونيودكور إلى دور المجموعات بعد فوزه على الشباب الإماراتي 2-صفر في الملحق الآسيوي الأسبوع قبل الماضي.