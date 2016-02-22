بيتوركا: ضغط المباريات لن يمنعنا من الفوز

أكد فيكتور بيتوركا، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، أهمية انتصار فريقه في اللقاء الافتتاحي بدوري المجموعات الآسيوي أمام المضيف لوكوموتيف الأوزبكي، مشددا في الوقت ذاته على أن ضغط مواجهات فريقه لن يكون عائقا لتحقيق ذلك.

وقال بيتوركا في المؤتمر الصحافي الذي سبق المواجهة: "هدفنا الفوز في اللقاء الافتتتاحي بدوري المجموعات، لن نبحث عن التعادل، نعاني من ضغط المباريات لكن ذلك ليس عذرا بالنسبة لنا".

وأضاف العائد لتدريب النادي الجداوي: "لدينا لاعبون مصابون، وآخرون عائدون، لكنني أثق جدا بقدرات اللاعبين جميعا". وزاد:" عدم خوض منافسنا لوكوموتيف مباريات رسمية يعد أمرا إيجابيا بالنسبة لنا".

فيما أكد اللاعب مختار فلاتة جاهزية فريقه الأصفر، وقال: "نملك الخبرة في البطولات الآسيوية، جاهزون تماما لخوض المواجهة، وسنظفر بنقاطها بإذن الله".

وعن جيباروف زاد فلاتة: "جيباروف صديقي، لعبنا سويا في صفوف الشباب، لاعب رائع ويمتاز جدا بتنفيذ الكرات الثابتة".