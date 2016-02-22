الصقير مرشح رئاسة اتحاد القدم: برنامجي غير مميز

اعترف عماد الصقير، آخر المرشحين الذين أعلنوا دخولهم سباق رئاسة اتحاد القدم السعودي أن ملفه لا يتميز عن المرشحين الآخرين، مؤكداً بأن هدفه إعادة المنتخب والكرة السعودية إلى سابق عهدها.

وقال الصقير، ضيف نشرة أخبار الرياضة بقناة "العربية" : لا يوجد ما يميز برنامجي عن المرشحين الآخرين، أريد التكاتف مع الرؤساء لخدمة الرياضة السعودية وحتى لو خسرت فلن أحزن لأن الهدف هو إعادة المنتخب السعودي إلى الواجهة القارية والعالمية.

وأفصح الصقير عن بعض من خططه، وقال: على سبيل المثال نجمع الفائزين في دوري المناطق بأحدى المدن كالرياض أو الدمام أو جدة للتصفية بينهم. وأتبع : أما عن اتحاد القدم فلا يوجد عليه أي ثغرات، لكن تكالبت اللجان على أحمد عيد.

وختم عماد برد على من قال بأنه باحث عن الاهتمام الإعلامي : أنا رجل معروف ولي صولات وجولات في الرياضة السعودية.