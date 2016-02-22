هيغيتا: سأترك لكانيدا فريقاً منتصراً

قال رينيه هيغيتا المدير الفني المؤقت للنصر إن فريقه سيدخل دوري أبطال آسيا بطموحات عالية وكبيرة، فيما أكد حسين عبدالغني جاهزيته لمواجهة بونيودكور الأوزبكي بعد تعرضه إلى إصابة طفيفة.

وقال هيغيتا في مؤتمر صحفي :"نأمل في تحقيق نتائج مميزة خلال البطولة وأتمنى أن تكون مباراة إيجابية لنا بكل جوانبها".

وأضاف :" وضعت إدارة النادي ثقتها بي في هذه المباراة خاصة وأن كانيدا أتى في وقت ضيق قبل المواجهة الآسيوية وسأحاول الفوز بهذه المباراة".

وكشف حسين عبدالغني أن إصابته التي تعرض لها في اليومين الماضيين هي إصابة خفيفة ولا تدعو للقلق مبيناً جاهزيته للمشاركة في مباراة الغد .وأتبع: أنا رهن إشارة المدرب هيجيتا في حال أراد الاستعانة بي وأتمنى أن تفتح جماهير النصر صفحة جديدة مع الفريق من خلال التواجد المكثف خلال هذه المباراة".

