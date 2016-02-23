اتحاد جدة يفرط بفوز ثمين على لوكوموتيف

فرط اتحاد جدة بثلاث نقاط كانت في متناول يده بعد تعادله أمام مضيفه لوكوموتيف 1-1 في المرحلة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

وشهد الشوط الأول أفضلية لأصحاب الأرض اللذين نجحوا في السيطرة على معظم مجرياته في حين لجأ الاتحاد لتأمين مناطقه الدفاعية والاعتماد على سرعة فهد المولد وعبدالفتاح عسيري في صناعة الهجمات المرتدة.

وكاد اللاعب جيباروف لاعب لوكوموتيف أن يسجل هدف السبق حينما سدد كرةً قوية على قوس منطقة الجزاء تصدى لها الحارس تصدى لها الحارس.

وعند الدقيقة 34 تمكن الفنزويلي ريفاس مهاجم الاتحاد من تسجيل هدف السبق لفريقه بعد تلقيه تمريرة من زميلة فهد المولد ورواغ المدافع الاوزبكي ببراعة ووضع الكرة في الشباك.

وبدأ الشوط الثاني بهجوم متوقع من فريق لوكوموتيف الذي كثف هجماته نحو مرمى الاتحاد وكاد لاعبه يازيدتس من تسجيل هدف التعادل حينما سدد كرة داخل منطقة الجزاء لتجد الحارس عساف القرني بصعوبة.

وعند الدقيقة 63 حاول الروماني بيتوركا تأمين مناطقه الدفاعية حينما دفع بلاعب المحور الشاب قصي الخيبري بديلاً للغاني سولي مونتاري.

وواصل لوكوموتيف الخروج على الأقل بنقطة بعدما واصل هجومه وكاد لاعبه البديل حسنوف أن يسجل هدف التعادل بعدما تلقى تمريرة من جيباروف وسدد الكرة قوية ذهبت بجانب القائم الأيسر للحارس عساف القرني.

وعند الدقيقة 89 ارتكب حارس الاتحاد عساف القرني خطأً فادحاً حينما فشل في ابعاد كرة طويلة خارج مناطق الخطر لتذهب الى لاعب لوكوموتيف ساردور ميرزاييف الذي سددها قوية سكنت الشباك.

بعد الهدف أشهر حكم المباراة الاسترالي بنجامين البطاقة الحمراء في وجه لاعب الاتحاد فهد المولد ولاعب لوكوموتيف حسنوف لاشتباكهما وسوء سلوكهما.

وفي الدقائق الأخيرة واصل لوكوموتيف هجومه بحثاً عن هدف ثانٍ يخرجه فائزاً وكاد لاعب تيمور خوجا أن يسجل هدفاً قاتلاً حينما حول عرضية جيباروف برأسه الا أن الكرة مرت بجانب القائم الأيسر للحارس الاتحادي عساف القرني

وفي وقت لاحق من مساء اليوم يلتقي فريقا سابهان الايراني أمام ضيفه النصر الاماراتي لحساب ذات المجموعة.