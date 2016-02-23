الهلال أمام 5 أوزبك.. 10 انتصارات.. وصلابة دفاعية

تواجه الهلال مع الأندية الأوزبيكة 12 مرة خلال 17 عاماً في بطولتي آسيا لأبطال الدوري ودوري أبطال آسيا، وخلال تلك المواجهات لم يخسر سوى مرة وحيدة، وتعادل مثلها، واهتزت شباكه 6 مرات خلال مواجهاته مع 5 فرق أوزبكية في البطولة القارية.

وكانت أولى مواجهات الهلال مع الأوزبك أمام فريق يدعى نافباهور في ربع نهائي بطولة آسيا أبطال الدوري 1998، وحينها تغلب الأزرق عليه في لبنان 3-1.

وبعد 8 أعوام من تلك المواجهة، عاد الهلال لمواجهة الأوزبك، وحينها كان الخصم ماشال وعاد إلى طشقند مهزوماً بخماسية تناوب على تسجيلها البرازيلي جيوفاني ومشعل الموري وأحمد الصويلح ومارسيلو كوماتشو ومحمد العنبر، أما مباراة الإياب فشهدت خسارة الهلال الوحيدة أمام أندية أوزباكستان عندما واجه الأخير منقوصاً من 9 لاعبين دوليين كانوا في هولندا استعداداً لمونديال ألمانيا، وخرج الهلال مهزوما 2-1 وكان هدفه الوحيد عن طريق عبدالله الجمعان.

وفي نسخة 2007، سجل البرازيلي رودريغو ألفين 3 أهداف في مباراتين وأحرز محمد العنبر الرابع، ليفوز الهلال على بختاكور 2-0 ذهاباً وإياباً، أما في نسخة 2009 فتواجد الهلال بذات المجموعة مع بونيودكور، وبعدما تعادل في أوزباكستان بهدف ميريل رادوي، عاد ليفوز في الرياض بأهداف محمد العنبر وأحمد الصويلح.

وفي ثمن نهائي نسخة 2010 لعب الهلال مع بونيودكور مباراة واحدة، انتهت زرقاء بأهداف ماجد المرشدي وكريستيان ويلهامسون وثياغو نيفيز.

وغاب الهلال عن مواجهة الأوزبك في نسخ 2011، 2012، و2013، ليعود من جديد أمام بونيودكور ويتغلب عليه في ثمن النهائي ذهاباً بهدف سالم الدوسري، وإياباً بأهداف ياسر والشمراني وسالم الدوسري، وفي النسخة الماضية سجل سعود كريري ويوسف السالم ونيفيز في المباراة التي أنهاها الأزرق منتصراً على لوكوموتيف طشقند 3-1، وفي الإياب تكفل نواف العابد وعبدالله الزوري بتسجيل الأهداف ليفوز الأزرق 2-1.