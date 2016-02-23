دونيس: الهلال يمر بفترة صعبة

وصف اليوناني جوريجوس دونيس مدرب الهلال ، مباريات دوري أبطال آسيا بالصعبة، معبرًا عن سعادته ببداية مشوار فريقه في البطولة.

وقال دونيس خلال المؤتمر الصحفي للمباراة امام باختاكور الاوزبكي التي تقام غدا الأربعاء في طشقند ضمن منافسات المجموعة الثالثة "نخوض أولى مبارياتنا في دوري ابطال اسيا غدًا امام باختاكور الأوزبكي الذي سعينا لمتابعة لقاءاته في الموسم الماضي، ومباراته في كأس السوبر هذا الموسم، ويعد باختاكور من الفرق الجيدة ويستطيعون الدفاع كفريق كامل بطريقة متميّزة"

وأضاف دونيس "نمر بفترة صعبة كون الفريق يخوض مباراة كل ثلاثة أو أربعة أيام، لكن ثقتي كبيرة في اللاعبين.. ونحن على أتم الاستعداد لحصد النقاط الثلاث"، مؤكدًا أن كل مباراة بالنسبة للفريق مختلفة عن الأخرى ولهذا عملوا على تجهيز كافة اللاعبين من جميع النواحي".

من جهته، عبر القائد ياسر القحطاني عن سعادته بتواجده مرة أخرى في أوزبكستان، مشيرًا إلى أنهم يعرفون باختاكور الذي يملك لاعبين جيدين، وسيجتهد هو وزملاؤه للعودة إلى الرياض بالنقاط الثلاث.

وأضاف :"يجب علينا أن نجتهد ونقدم كل ما لدينا لنحقق النقاط الثلاث، ويعد منافسنا باختاكور من الفرق القوية في أوزبكستان، وينبغي علينا العمل بكل قوة حتى نثبت للجميع أننا حضرنا إلى هنا من أجل الفوز".

وعن خوضه للعديد من المباريات في مواجهة الأندية الأوزبكية، أوضح القحطاني :"سعيد جدًا لوجودي في أوزبكستان وأتمنى ان أكون بأفضل صورة في حال مشاركتي باللقاء، وأُقدم مع زملائي أداءً جيدًا يمنحنا النقاط الثلاث".

ومن المقرّر أن يرتدي الهلال الزي الأزرق ، فيما سيخوض "باختاكور الأوزبكي" المباراة بالزي الأبيض.